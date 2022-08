5 psích plemen vhodných k dětem: Tato děti milují a nikdy jim neublíží

Nejlepší přítel člověka. Pes. Jaké plemeno vybrat k dětem? Máme pro vás připraveno 5 různých plemen, u kterých nesáhnete vedle. Budete spokojeni vy, pes i děti!

Děti na vás tlačí s domácím mazlíčkem v podobě psa a vy se stále nemůžete rozhodnout, jaké plemeno pořídit? Na výběr jich je tolik, že z toho jde hlava kolem. Vybrat ale psa k dětem, to je kumšt. Asi se vám moc nechce poohlížet se po agresivnějších plemenech, ale víte co? Každý pes je odrazem svého páníčka. Takže i když si takového mazlíka pořídíte, chce to určité zkušenosti a hlavně – výcvik. Ale i tak je jistější k dětem vybrat plemena mírnějšího charakteru.

I když se vám to možná bude zdát nelogické, k dětem se nedoporučují plemena malých psíků, například čivavy, teriéři nebo jezevčíci a to z důvodu, že bývají jaksi „podráždění“ a dokážou se ohnat i po páníčkovi. Vyhnout byste se měli i plemenům jako rotvajler, husky či bulmastif. Nikdy ale nemůžete spoléhat na to, že i pokud si pořídíte ideálního rodinného psa, že se po vás nemůže ohnat. Jedná se neustále o psa! Poučení a ukáznění musí být především vaše děti, ale i vy samotní.

Landseer

Obr, kterého si zamiluje každý člen domácnosti. Výška v kohoutku se pohybuje okolo 72 cm, samci mohou vážit až 75 kilogramů! Na první pohled se může zdát jako neohrabanec, ale zdání klame, neboť dříve se landseer využíval jako pracovní pes a dokonce dobře sloužil rybářům. Svojí laskavou a klidnou povahou si získá všechny milovníky psů. Jsou to psi spolehliví a vyžadují úzký kontakt s rodinnými příslušníky.

Landseer velmi miluje vodu a tak bývá využíván jako vodní záchranář. Zdroj: Melounix / Shutterstock.com

Bruselský grifonek

Tak ošklivý, až je k sežrání, tak by se dal popsat bruselský grifonek. Řadí se mezi malá plemena psů, je oddaný, bystrý, zvědavý a nebudete se s ním nudit. Potřebuje kontakt se svými blízkými, samotnému na zahradě mu bude smutno, ač je vynikajícím hlídačem. I když se jedná o prťouse, neznamená to, že nepotřebuje pohyb. Miluje procházky, je nekonfliktní a nemusíte se obávat útěkářství, protože grifonek si svého páníčka bedlivě hlídá!

Vzhled bruselských grifonků je sice poněkud zvláštní, ale přesto jsou to roztomilí malí psi. Zdroj: Irina Malikova / Shutterstock.com

Labradorský retrívr

Klasika, která neomrzí. Přátelský pes, který vyniká svým čichem a vášní pro vodu. Jedná se o střední plemeno, pes se pyšní svalnatou postavou a „vydřím“ ocasem, který využívá jako kormidlo. Labradoři milují svoje páníčky, zejména děti, neradi je opouštějí na delší čas. Labradorský retrívr je prostě sázka na jistotu.

Labradorský retrívr Zdroj: Omelianenko Anna / Shutterstock.com

Německý boxer

Ač trochu tvrdohlavý, patří boxer mezi oblíbence do rodin s dětmi. Jedná se o nekomplikované plemeno, snadno se učí a je velmi oddaným společníkem, se kterým se dá prožít mnoho legrace a skotačení. Mezi malými dětmi se boxer cítí jako ryba ve vodě a má s nimi obrovskou trpělivost. K cizím lidem je na počátku nedůvěřivý, ale brzy si získá nové přátele, jen musí vidět, že je pán domu v pohodě. Jeho krátká srst nádherně vyzdvihuje jeho vymakanou figuru.

Bígl

Patří mezi středně velké plemeno psa. Dosahuje hmotnosti až 18 kilogramů a výšky 40 cm. Možná se vám jeho kratší nohy budou zdát trochu vtipné, ale nenechte se zmást, protože jsou silné a bígl na nich dokáže běhat hodiny a vcelku dost vysokou rychlostí. Rád se kamarádí s ostatními pejsky jakéhokoliv vzezření. Bígl potřebuje neustále nějakou akci. Přemýšlet, hrát si, chodit, čmuchat, prostě cokoliv. Výcvik je velice důležitý, tak jako pevná ruka. Pozor si dejte na jeho smutné oči! Dokážou totiž obměkčit leckterého člověka, ale nenechte se a buďte důslední!

Bígl dokáže udělat radost dětem i dospělým. Zdroj: Kristina Stasiuliene / Shutterstock.com

