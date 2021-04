Psi, kteří všechno zničí. Jaké plemeno zvolit, aby se z domova nestala psí bouda

U štěňat je normální, že si chtějí hrát se vším, co najdou, a otestovat rostoucí zuby na botách, rohožce i na tom novém koberečku, kterým jste nedávno zkrášlili chodbu. Pokud se tato touha rozkousat a zničit všechno v dosahu udrží u psa i v dospělém věku, máte problém. Dá se tomu zabránit výběrem určitého plemene?

Je pravda, že některá plemena byla speciálně vyšlechtěna pro vytrvalou fyzickou aktivitu, a pokud nemáte čas s nimi denně naběhat pět jarních kilometrů, energii si vybijí na bytových doplňcích. Jde hlavně o plemena chrtů a teriérů včetně Jack Russella, ale patří sem třeba i svéhlavý bígl nebo sibiřský husky, jemuž více než pobyt v bytě vyhovuje zápřah do spřežení.

Vyhráno však nebudete mít ani s plemeny relativně klidnými. Každý pes je schopen ve vaší nepřítomnosti zdemolovat půlku bytu a rozkousat ruličku toaletního papíru. Většinou to dělá z nudy anebo z úzkosti.

Může vás zajímat 15 Zvířata Domácí mazlíčkové a pěkná zahrada - jde to vůbec dohromady? Zvířata Včera jsme měli uklizeno, škoda, že jste to neviděli!

Vyřešit nudu není tak složité. Obvykle stačí zintenzivnit procházky, vzít pejska na cvičák a pořídit mu vhodné hračky. Mnoho chovatelů zjistilo, že psa unaví i činnost duševní. Je to ostatně logické, psi jsou bytosti inteligentní a rádi se učí nové věci. A pokud pracujete celý den u počítače, jistě víte, že duševní práce vyčerpá zrovna tak jako skládání dříví, možná jste dokonce unaveni ještě více.

Neplechu doma umí nadělat každý pes. Zdroj: Shutterstock.com

Věnujte proto svému hafíkovi více času a učte ho novým povelům a dovednostem. Hodně s ním aportujte a nechte ho hledat schovanou hračku. Nebo vezměte do jedné ruky psí sušenku a obě ruce zatněte v pěst; pes musí hádat, ve které ruce se skrývá pamlsek. Na cvičáku vám určitě poradí další triky, jak psí mysl zaměstnat.

(Zdroj: https://www.zoohit.cz/magazin/psi/vychova-psu/pomoc-muj-pes-vsechno-znici)

Separační úzkost je horším oříškem. Dochází k ní, když pes není zvyklý být doma sám. To se stane velmi snadno. Například jste po dobu lockdownu pracovali z domova a najednou se vrátíte do kanceláře. Nebo byl pejsek zvyklý, že s ním odpoledne byly doma aspoň děti, ale ty najednou odejdou na vysokou školu a jezdí domů jen na víkendy. Každá taková změna by se měla se psem opatrně řešit. Hafík si musí postupně navyknout být doma o samotě a věřit, že se mu zase vrátíte.

Začněte tím, že byt opustíte jen na půl hodinku, a intervaly postupně prodlužujte. Pokud pes doma nic nezničí, odměňte ho pamlskem. V opačném případě mu odměnu nedávejte, ale nehubujte ho. Přetrvávající problémy si mohou vyžádat pomoc psího psychologa.

(Zdroj: https://www.sportovni-kynologie.cz/vycvik-psa/vychova-stenete/co-delat-kdyz-pes-nici-domacnost/)