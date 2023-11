Zdá se vám, že se váš psí mazlíček chová při krmení nestandardně? Někteří psi mají zvyky, které se možná zdají na první pohled podivné. Proč to tak je?

Pokud jste majitelem psa, který podle vás dělá při krmení nepořádek a vynáší jídlo mimo misku, nezoufejte! Jistě velice dobře znáte situaci, kdy si váš pes vezme sousto a odkráčí s ním místností na jiné místo, kde ho sní. Tento „rituál“ pak opakuje, dokud celé krmení z misky nezmizí. A vás čeká opakovaný úklid podlahy. Kde se tento divný zvyk ve vašem psím příteli bere a jak ho tento neefektivní způsob krmení odnaučit?

Podívejte se v tomto YouTube videu na kanálu tail.com UK:

Zdroj: Youtube

Možné důvody podivného zvyku

I ve světe zvířat je člověk svědkem prapodivného chování, které je na první pohled zvláštní a nepochopitelné. Solidní odpovědi však přináší oborníci, kteří tyto jevy vysvětlují z pohledu vědy. Proč má tedy pes ve zvyku vynášet krmení z misky a jíst ho jinde?

close info Profimedia zoom_in Vynáší váš pes jídlo z misky? Jedná se o starý instinktivní zvyk.

Smečková mentalita

Jedním z důvodů tohoto podivného chování je tzv. smečková mentalita. Pes jídlo z misky odnáší, aby se ve skutečnosti vyhnul „konfliktu“ a mohl se v klidu nažrat.

Názor odborníka

Potvrzují to slova veterinářky Dr. Julie Albright-Keck, která uvedla: „Jedná se o starý instinktivní zvyk, který pramení z loveckých návyků psa ve volné přírodě.“ Ve chvíli, kdy psi ve smečce něco uloví, odvlečou si kusy potravy pryč, aby o ně nemuseli bojovat s vůdcem smečky či jiným dominantnějším psem. Přestože zrovna ve vaší domácnosti nemá pes žádnou konkurenci, jedná se o evoluční instinkt, který psa ovládá. „Boj je samozřejmě velmi riskantní, takže většina zvířat, zejména těch podřízených, udělá vše, aby se vyhnula konfliktu," říká Dr. Albright-Keck.

Nepříjemný zvuk

Další příčinou odnášení jídla z misky může být nejen protivný zvuk, ale často i odlesk. „Pokud máte kovovou misku, může být hluk od pohybující se misky zvířeti nepříjemný. Rušivým elementem jsou mnohdy i zvuky způsobené kovovými prvky na obojku a stejně tak někdy silný odraz světla od lesklého kovu,“ poznamenává Dr. Albright-Keck.

close info Shutterstock zoom_in Další příčinou odnášení jídla z misky může být nejen protivný zvuk, ale často i odlesk.

Jak psa zlozvyk odnaučit

Pokud chcete svého psa tento zvláštní zvyk odnaučit, vyměňte v každém případě kovové misky za plastové či keramické, nejlépe s matným povrchem. Při výběru myslete na to, že by miska neměla při krmení psovi klouzat po podlaze, protože by vydávala rušivé zvuky. Proto volte raději těžší nádoby.

Bezpečné místo

Pokud pes stále nosí krmivo z misky jinam, zkuste mu najít nové odlehlejší nebo uzavřenější místo. Jestliže chováte více psů, v době krmení je oddělte, aby měli náležitý klid a soukromí. Nebudou tak cítit žádnou konkurenci a je větší šance, že se zlozvyk odnaučí.

Zdroje: www.vetstreet.com, www.lifehacker.com, www.midogguide.com