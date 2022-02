Je pes z útulku dobrá volba? S jakými riziky musíte počítat?

O psech z útulku panuje mnoho mýtů a pověr, které jim zhoršují šanci v nalezení nového domova. Jaká je ale skutečnost?

Během loňského roku nastala v českých útulcích nevídaná situace – některé doslova zely prázdnotou. Kvůli koronaviru začala totiž velká část lidí pracovat z domova a čtyřnohý parťák jim v tu dobu připadal jako skvělá volba – konečně na něj měli čas. Jaké je mít psa z útulku a pečovat o něj? Podíváme se na to z různých úhlů.

Dospělého psa, nebo štěně?

Pokud se už lidé rozhodnou pro pořízení psa z útulku, nejčastěji hledají štěně. Často proto, že mají možnost si ho od začátku formovat sami a vychovávat ho podle svých představ. Štěně je roztomilé, hebké a mazlivé. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že každé štěně vyžaduje mnoho pozornosti, času a vychovávání. Malé štěně (kolem osmého týdne věku) se krmí i pětkrát denně a většinou potřebuje vyvenčit po každém krmení i probuzení. Kromě toho je potřeba si s ním hrát, navázat s ním kontakt a později mu představit náš lidský svět. Proto by si každý měl dobře rozmyslet, zda to zvládne. Naproti tomu dospělý pes či psí senior už má něco odžito, dost možná ho i někdo vychovával a cvičil, ale samozřejmě je také možné, že ho naučil (třeba i nevědomky) nějaké nežádoucí chování. Na druhou stranu je to ale už „hotový“ pes, se kterým lze okamžitě pracovat na tom, aby byl příjemným parťákem pro život.

V útulcích své svěřence většinou velmi dobře znají a dokážou odhadnout, který pes se bude ke komu hodit a naopak. Pokud máte děti či domácí mazlíčky a bojíte se, co by jim mohl cizí pes z útulku udělat, domluvte se nejprve se zaměstnanci útulku na návštěvách konkrétního psa, a teprve pokud bude vše v pořádku, začněte uvažovat o jeho adopci.

Psy starší než osm let si vezme málokdo, přitom je to velká škoda. Zdroj: Cavan-Images / Shutterstock.com

Kdo má nejmenší šanci na adopci

Asi v každém útulku najdete psa, o kterého nemá nikdo zájem. Často to není kvůli povaze, ale kvůli věku. Psy starší než osm let si vezme málokdo, přitom je to velká škoda. Takový pes už je obvykle klidnější než štěně nebo puberťák, může mít vyrovnanější povahu a umět základy slušného chování doma i venku. Klidně s vámi může prožít dalších krásných pět i více let. Pro některého člověka pak může být výhodou, že nebude za psa odpovědný přes deset let, ale mnohem kratší dobu. Mnoho lidí odrazuje představa, že se budou muset se psem rozloučit dříve, než kdyby jim společnost dělalo štěně. Je to pravda, ale zároveň můžete být tím posledním, s kým psí senior z útulku prožije ještě kus svého života ve štěstí a lásce. A za to adopce psího seniora určitě stojí.

Kromě věku rozhoduje při výběru často i barva, zde jsou na posledním místě psi černí (nejspíš se jich lidé bojí). Podobné je to i u koček, kde má zase mnoho lidí spojenou černou barvu s pověrami.

S čím počítat při pořízení psa z útulku?

Psa z útulku dostanete standardně očipovaného, očkovaného a odčerveného. Pořídit si ho může člověk starší 18 let. Co se týče financí, pohybuje se adopční poplatek mezi částkami 500–3000 Kč, podle typu psa (jeho věku a zdravotního stavu). Zaměstnanci útulku si o vás budou určitě chtít něco předem zjistit, například jak žijete (jestli v bytě, nebo domku se zahradou, v pronájmu, nebo ve vlastním), zda máte i jiná domácí zvířata, zda máte děti, jaké máte zkušenosti se psy a kolik času můžete psovi přes den věnovat. Podle toho zváží, zda se u vás bude mít dobře, a doporučí vám konkrétní jedince, kteří by se k vám mohli hodit. Některé útulky vyžadují i předadopční procházky, aby se ukázalo, jak se psem rozumíte.

Když si pro psa přijedete do útulku, je dobré mít připravený obojek. Zdroj: Shutterstock.com / karen roach

Když si pro něj přijedete do útulku, je dobré mít připravený obojek, vodítko a nějaký pamlsek na uvítání. Pokud budete cestovat autem, připravte se na možnost, že se mu udělá během cesty nevolno – je vhodné mít při ruce hadr nebo pytlík pro zachycení případných zvratků. Ne každý pes je totiž na auto zvyklý.

Doma by měl mít připravenou misku na jídlo a na vodu, pelíšek, případně hračky, třeba takové, které může okusovat – jednak se tím zabaví a jednak sníží případný stres. Počítejte s tím, že v útulku byl dost možná krmen levným krmivem a může mít zažívací obtíže (průjmy, zvracení), a to i při přechodu na lepší značku. Proto je vhodné na nové krmivo přecházet postupně (nejprve ho míchat s původním) a o výživě se poradit s veterinářem.

Některé útulky si také kladou podmínky, jako je třeba kontrola psa v novém domově zaměstnancem útulku nebo souhlas s kastrací v určitém věku (aby se zamezilo nechtěné reprodukci).

Pokud nemáte žádné zkušenosti se psy, je vhodné si nastudovat základní informace z odborných kynologických knížek (mnoho kvalitních je v prodeji například v nakladatelství Plot) nebo zajít za zkušeným chovatelem či na dobrý cvičák. O výběru cvičáku jsme psali v Receptáři 7/2021.

Armáda ČR nabízí k adopci vysloužilé psy. Zdroj: Oksana Kuzmina / Shutterstock.com

Policejní a armádní psi ve výslužbě

Kromě útulků lze psy adoptovat i z jiných zařízení. Například Armáda ČR nabízí k adopci vysloužilé psy, kterým bývá obvykle něco nad 8 let, a nejčastěji mezi nimi najdete německé a belgické ovčáky či jejich křížence. Výhodou je prověřený zdravotní stav, známá historie a také to, že prošli výcvikem. I oni si zaslouží klidné stáří v laskavé společnosti lidí, kteří je budou opečovávat. Jejich cena se obvykle pohybuje okolo 500 Kč. Pokud byste měli o takového psa zájem, kontaktujte Centrum vojenské kynologie.

Vánoční dárek

Zvažujete, že byste někomu pořídili psa jako vánoční dárek? To si dvakrát pořádně promyslete. Bude obdarovaný rád? Bude o něj moci pravidelně a dobře pečovat po celý jeho život, který může trvat i více než dvanáct let? Má obdarovaný vhodné prostory a finance pro jeho držení? Je konkrétní pes pro obdarovaného vhodný věkem, povahou a stavbou těla (tedy i silou)? Nebyl by obdarovaný raději, kdyby si ho mohl vybrat sám, a to podle svých představ, od chovatele, kterého si sám prověří a v době, která mu vyhovuje? A co když se chce na psa podívat ještě před odběrem?

Bohužel, mnoho živých vánočních dárků končí právě v útulcích. A ty nešťastné psí oči, ty pak nechce vidět nikdo.

POMOC JE VÍTANÁ!

Ne každý může zvíře z útulku adoptovat, lze ale pomoci i jiným způsobem. Většina útulků bude velmi vděčná za věci, jako jsou třeba kvalitní krmivo (granule, konzervy), pelíšky, vodítka, obojky, náhubky, savé podložky, hadry a utěrky, dezinfekční prostředky, odčervovací tablety, antiparazitní prostředky, podestýlku do venkovních kotců (například dřevitou vlnu, slámu) či za finanční příspěvek. Některé útulky také rády přivítají zájemce o venčení psů. Ideální je předem do útulku zavolat a zeptat se, co by jim pomohlo či jak lze umístěným zvířatům udělat radost. Někde je to pomoc materiální, jinde praktická (například pomoc se stavěním kotců, opravou plotů, venčením atd.). Každá pomoc je vítaná.

Časopis Receptář Zdroj: Receptář

