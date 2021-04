Jak zmírnit u psů zápach z tlamy. Prvně musíte zjistit příčinu

Cítíte-li zápach z tlamy vašeho psa, nemusí to nutně znamenat, že je nemocný. Při srovnání člověka a psa je zřejmé, že zápach z úst není jen záležitost psů. Zatímco my používáme denně zubní pastu a kartáček, psi často zůstávají těmito hygienickými potřebami nepolíbeni. Co tedy o psu vypovídá jeho dech?

Sežerou i to, co nemají

S ohledem na to, co všechno jsou psi schopni sežrat, je třeba říci, že to s jejich dechem není zas tak hrozné. Naštěstí česnek a cibuli by neměli konzumovat, a tak se dá nějaký ten občasný exces v podobě sežraného exkrementu jiného psa s jistým sebezapřením tolerovat. Pro tenhle případ naštěstí existují speciální pamlsky s eukalyptem a mentolem, které mají tu schopnost, že zápach z psí tlamy výrazně eliminují.

Zápach ze psí tlamy může ukazovat nejen na problémy se zuby. Zdroj: Todorean-Gabriel / Shutterstock.com

Plíživý nepřítel - parodontitida

Zmíněnými pamlsky nelze zastírat žádný ze závažnějších zdravotních problémů psů, které jsou zápachem z tlamy doprovázeny. Průzkumy prokázaly, že už ve třech letech trpí některým z dentálních či orálních onemocnění 80 % psů. I relativní drobnost, jako je zubní povlak, může vést k parodontitidě, a ta může ve výsledku způsobit chronický zánět dásní doprovázený zvýšenou kývavostí zubů a jejich následným vypadáváním. Onemocnění dásní je následkem nedostatečné péče o chrup, v žádném případě se nejedná jen o estetický problém. Parodontitida bývá zanedbávána proto, že nebolí. Z neléčeného zánětu se však může vyvinout onemocnění srdce nebo ledvin, může se stát i zdrojem chronických infekcí. Onemocnění dásní je otevřenou branou do krevního oběhu pro miliony bakterií. Takové případy jsou mnohem závažnější než zubní plak a smrdutý dech.

Různé orálních choroby

Onemocnění zubů může v důsledku způsobit i závažné onemocnění vnitřních orgánů. Může oslabit například srdce, ledviny či játra. U různých plemen i u jednotlivých psů je riziko závažnosti orálních chorob odlišné. Například u psů malých plemen bývají zuby k onemocnění náchylnější. Je to způsobeno také tím, že mají zuby více natěsnané na sebe. Jejich čištění pomocí různých klacíků a žvýkacích kostí nebo hraček pak není tak účinné jako u psů velkých plemen. Malá plemena mají navíc menší kost čelistní, takže onemocnění touto kostí prochází rychleji, než u velkých psů. Menší psi žijí déle, a i to může na jejich zubech a čelistech napáchat větší škody. Psi s oslabenou imunitou či nedostatkem živin ve stravě zase hůře odolávají bakteriím způsobujícím parodontitidu.

Prohlídka na veterině bude snazší, když bude pes zvyklý ukazovat zuby. Zdroj: Ermolaev Alexander / Shutterstock.com

Jak vzniká zubní kámen

V každé ústní dutině normálně sídlí stovky typů bakterií. Toto prostředí jim nahrává, neboť je vlhké a teplé. Stejný proces jako u lidí nastává také u psů. Některé z těchto bakterií se uchytí na povrchu zubů a tam se masivně namnoží. Společně se slinami a zbytky jídel vytvářejí na zubech zubní plak. Plak je naštěstí měkký, a tak se dá pravidelně denně snadno odstraňovat. Není-li však pravidelně odstraňován, tvrdne a vytváří tvrdou krustu - zubní kámen. Jak vrstva zubního kamene sílí, začíná odtlačovat dásně od zubu a způsobuje gingivitis - zánět dásní.

Učte štěně zvykat si na čištění zubů. Zdroj: New Africa / Shutterstock.com

Šikovné pomůcky na čištění chrupu

I když udržet dásně psa zdravé a bez zubního plaku není tak těžké, dostatečná péče o zuby psů je velmi podceňována. Nestačí, aby si psi čistili zuby jen kousáním klacíků nebo kostí. Ideální je využívat 2 až 3 odlišné způsoby péče o zuby našich psů. Jedním z nich je čištění zubů kartáčkem a speciální zubní pastou. Další možností je využívání abrazivního krmiva, takzvané dentální diety. Obě tyto metody zabraňují usazování zubního plaku. Nejrůznější speciální krmiva zaměřená na péči o chrup a pomůcky pro čištění psích zubů jako speciální kartáčky a zubní pasty s různými příchutěmi nebo kousací hračky pro psy mohou výrazným způsobem (při častém využívání) pozitivně ovlivnit zdravotní stav psího chrupu. A zároveň omezit zápach z psí tlamy. Vyrábějí se různé kartáčky například s masážními body stimulujícími prokrvení dásní. Jako pamlsky můžete svým psům dopřát třeba jedlé psí zubní kartáčky. Nejlepší službu psímu chrupu prokážete stejně jen použitím toho opravdového zubního kartáčku a pasty speciálně vyvinuté pro potřeby psů a jejich majitelů. Existují například kartáčky, které si pánbíček natáhne na prst. Ke koupi jsou i speciální ochranné gely na zuby anebo zubní pasty pro psy, kupříkladu s příchutí jater. A to by v tom byl čert, aby taková zubní pasta psovi nechutnala!

Čištění chrupu u psů výrazně přispívá k čistému dechu. Zdroj: yykkaa / Shutterstock.com

Prevence zubního plaku

Pravidelné čištění je ta nejlepší prevence. Postačí tři čištění pravidelně každý týden. Tím zabráníte usídlení bakterií a také kalcifikaci. Další možností je preventivní ochranná metoda spočívající v aplikaci speciálního gelového vosku. Speciální vosk vytvoří na zubech inertní ochrannou bariéru. Na ní se nemohou bakterie usazovat. Tento vosk má patentovaný mechanismus, aby přilnul k zubu. K jeho odstranění pak může dojít pouze mechanicky. Na zubu vytvoří průhlednou tenkou ochrannou bariéru, která zároveň zub nijak nenaruší. Tento speciální vosk existuje ve dvou variantách - jeden je pro profesionální a druhý pro domácí péči.

Zdraví psa je důležité, proto kontrolujte stav jeho chrupu pravidelně. Zdroj: Jitlada Panwiset / Shutterstock.com

Kdy zahájit preventivní péči

Zahájení preventivní péče je třeba provést hned, jakmile má pes stálý chrup.

Když zvážíme skutečnost, že psi se zdravým chrupem se dožívají až o 15 % vyššího věku, rozhodně stojí za tu námahu si s čištěním psích zubů pravidelně vyhrát.

Zdroj: vcahospitals.com, thebark.com