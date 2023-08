Co znamená když pes zívá? Únavou to rozhodně není. Zbystřete a jednejte

Abyste porozuměli tomu, co vám chce váš čtyřnohý mazel říci, stačí sledovat hlavně řeč jeho těla. Každé gesto něco značí a spousta páníčků si některé chování vykládá jinak, než by mělo. Co třeba takové zívání? Rozhodně neznačí únavu psa. Jakmile se psovi začne otevírat tlama dokořán, zbystřete!

Často si myslíme, že neverbální řeči našeho psa skvěle rozumíme. Jakmile začne vrtět ocasem, znamená to určitě radost, zívání, stejně jako u člověka únavu či ospalost, odvrácený pohled zase naštvání. Jenže všechna tato známá gesta u psů znamenají něco úplně jiného než u lidí. Co vám chce pes říct, pokud začne nekontrolovaně zívat? Všímejte si svého psa Pes vám bohužel nepoví, co a jak cítí, ale dává vám to jasně najevo svým chováním. Proto je dobré si svého psa skutečně všímat, pozorovat jej, protože pak budete schopni vyčíst, co má rád, co naopak ne. Co všechno můžete zjistit z chování pejska a jak s tím pracovat, se podívejte na videu: Možná si to člověk ani neuvědomí, ale spousta psů vyžaduje i jiný způsob projevů lásky svého pána. A co teprve když vám dává najevo, že není vše úplně v pořádku? Jak taková komunikace vypadá? Proč pes zívá Pes zívá a zběsile si olizuje tlamu a vy si myslíte, že na něj jde únava. Často je ale důvod někde jinde. Jakmile váš čtyřnohý kamarád začne opakovaně zívat, značí to něco jiného. A sice, že se v dané situaci vůbec necítí dobře a z nějakého důvodu je velmi nervózní. Právě zívání je pro psa uklidňovací manévr. Jakmile jej tedy uvidíte opakovaně zívat a odtušíte stresovou situaci, snažte se jej uklidnit a třeba mu zívnutí oplaťte, abyste ukázali, že není proč být ve stresu. I to v jaké poloze drží pes ocas a jakým způsobem s ním vrtí dokáže napovědět, jak se zrovna cítí. Zdroj: Przemek Iciak / Shutterstock.com Vrtěti ocasem Stejně ošemetná se může stát řeč vašeho pejska, který vrtí ocáskem. Říkáte si, že to je jasný znak radosti, ovšem ani v tomto případě to nemusí být tak jednoznačné. Obecně lze číst vrtění ocasem tak, že pes prožívá nějaký intenzivní zážitek. Čím trhanější a rychlejší pohyby ocasem provádí, tím větší vzrušení pes prožívá a nemusí nutně znamenat pozitivní zážitek, zvlášť v případě, že stáčí ocásek k levé straně. Pokud vás pejsek vítá a vrtí ocasem až tak vehementně, že chtě nechtě zapojuje celé tělo, je vše v pořádku. Má radost, že vás vidí a v jeho rajonu vládne pohoda.