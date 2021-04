Plemena psů podle zvěrokruhu: Která plemena se hodí k vašemu znamení

Výběr psa není vůbec jednoduchá záležitost. Pokud chceme, aby byl spokojený pán i pes, je nutné vzít v úvahu mnoho okolností, které jsou pro vzájemně spokojené soužití nezbytné. Kromě racionálních úvah týkajících se třeba velikosti bytu nám ale může při výběru pomoct i naše znamení zvěrokruhu. To určuje naši povahu a vlastnosti, které z nás činí ideálního pána pro určitá psí plemena. Kteří psi jsou podle hvězd ideální pro vaše znamení?

Pořízení psa není záležitost, která by se dala uspěchat. Je nutné vzít v úvahu životní styl rodiny, složení jejích členů, protože ne každý pes snáší dobře třeba přítomnost malých dětí, velikost příbytku, který by měl pes s rodinou sdílet, a podobně. Důležité je také sladit povahy pána a jeho čtyřnohého parťáka, protože pro klidného seniora nebude asi nejvhodnější volbou hlasitý hafan dožadující se každodenní dávky sportovního vyžití. Naopak sportovec, který hledá parťáka na běhání nebo kolo, by neměl volit plemena, která dávají přednost odpočinku a na velké fyzické výkony nejsou stavěná. Kromě těchto veskrze racionálních úvah ale můžete při výběru přihlédnout i ke svému znamení zvěrokruhu. Každé z dvanácti znamení totiž předurčuje své nositele charakteristickými vlastnostmi k úspěšnému soužití s jiným plemenem. Který psí parťák je podle těchto hvězdných kritérií nejvhodnější právě pro vás?

Pro klidnější Berany je dobrou volbou Kavalír King Charles španěl, citlivý, ale veselý Zdroj: everydoghasastory / Shutterstock.com

Beran (21. 3. – 20. 4.)

Dobrou volbou pro energického a sportovně založeného Berana je vitální a aktivní kolie. Ať už border, dlouhosrstá nebo krátkosrstá, s pánem Beranem si tito aktivní parťáci, kteří milují pohyb a výcvik je pro ně díky jejich ochotě spolupracovat a vysoké inteligenci radostí, vždy padnou do noty. Pro klidnější Berany je dobrou volbou Kavalír King Charles španěl, citlivý, ale veselý a společenský pes, jenž miluje nejrůznější hry, které pro činorodého Berana jistě nebudou žádný problém.

Může vás zajímat 12 Zvířata Nejlepší pes pro seniory? 11 psích plemen, která se těší největší oblibě 15 Zvířata Která psí plemena jsou nejvhodnější do bytu?

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Pro esteticky založené býky jsou výbornou volbou ladní a elegantní, ale zároveň trochu nepřístupní chrti. Takový afghánský chrt dovede okouzlit svou nezvyklou krásou, ale zároveň chvíli trvá, než si někoho pustí k tělu, v tom se s pánem Býkem shodnou. Po překonání počátečního odstupu jsou ale Býci družní a dobrosrdeční, takže k nim dobře ladí třeba i buldok. Tohle oddané, spolehlivé, ale i zábavné plemeno je skutečnou vzpruhou pro každého Býka.

S přátelskou stránkou Blíženců dobře koresponduje vstřícný a společenský labrador Zdroj: wavebreakmedia / Shutterstock.com

Blíženci (22. 5. –21. 6.)

Pro aktivního Blížence, který si nepotrpí na stereotyp, je ideálním parťákem čilý Jack Russel teriér. Toto sebevědomé a neposedné plemeno si potrpí na blízký kontakt se svým pánem, ale zároveň mu bude věrnou oporou při nejrůznějších aktivitách, které tohoto energického psa, stejně jako jeho pána Blížence nikdy neomrzí. S přátelskou stránkou Blíženců dobře koresponduje i vstřícný a společenský labrador nebo svou rodinu milující, ale velmi čiperný bígl.

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Milující a věrní Raci, pro které je rodina a domov vším, jsou ideálními pány pro jezevčíky. Ti Rakům imponují svou sebejistotou a někdy i tvrdohlavostí, ale zároveň je pro ně rodina a domácí zázemí také velmi důležité, což svým pánům dávají najevo celým svým srdcem i v těžkých chvílích. Vhodnými parťáky pro rodinně založené Raky jsou i vzhledově tak odlišná, ale milující a oddaná plemena jako rotvajleři a bišonci.

Dalmatin chce být taky středem pozornosti, ale s pánem Lvem se budou vzájemně respektovat Zdroj: moncakk / Shutterstock.com

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Pro pozornost milující Lvy jsou ideálním parťákem pozornost přitahující nápadní dalmatini. Dalmatin chce být taky středem pozornosti, ale s pánem Lvem se budou vzájemně respektovat a dobře doplňovat. Také si budou navzájem dávat veškerou lásku, protože hluboké city jsou jejich výrazným osobnostem s velkým srdcem prostě vlastní. Dalším vhodným parťákem lvího pána je mops, který ke svému pánu Lvovi přitáhne patřičnou pozornost, a také si s chutí užívá obdiv a mazlení druhých, což mu velkorysý a milující Lev rád dopřeje.

Panna (23. 8. – 22. 9.)

Ideálním parťákem pro inteligentní a okouzlující Panny je krátkonohý Welsh Corgi, sám velmi roztomilý a inteligentní. Svou odvahou a jistou nezbedností navíc dokáže Pannu rozptýlit ze stereotypu, kterému má tendenci někdy podléhat. Ale pořádkumilovné Panně dokážou udělat radost i malí, praktičtí psíci typu čivavy nebo pomeraniana. Ti jsou navíc přes své miniaturní rozměry inteligentní a bystří, a komunikace s nimi proto není problém.

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Pro intelektuálně založené Váhy, toužící po harmonii a klidu, jsou výbornými čtyřnohými kamarády laskaví, inteligentní, ale zároveň poslušní labradoři. Váhy nemají rády spěch a stres, a v tom se budou výborně doplňovat právě s tímto velkým, dobromyslným plemenem, které stejně jako ony touží po životní harmonii. Eleganci a pohodu oceňující Váhy dokáže zaujmout také anglický setr, který navíc svou povahou lovce může někdy váhavým Váhám dodat potřebnou rozhodnost v důležitých okamžicích.

Štíři také dovedou velmi odhodlaně bojovat za své blízké, což je vlastnost, kterou s nimi bude sdílet i majestátní pyrenejský horský pes Zdroj: Igor Plotnikov / Shutterstock.com

Štír (24. 10. – 22. 11.)

Pro toto výjimečné znamení se hodí japonské plemeno akita inu, stejně jako Štíři tak trochu tajemné. Jedná se o psy, kteří oplývají sebevědomím, charismatem a spontaneitou, v čemž si se svými štířími pány půjdou pěkně na ruku. Stejně jako oni si dokážou velmi náruživě bránit vše, co je jejich. Štíři také dovedou velmi odhodlaně bojovat za své blízké, což je vlastnost, kterou s nimi bude sdílet i majestátní pyrenejský horský pes nebo mastif. Jejich vášnivou povahu ale skvěle doplní také velmi energická, čertíka připomínající šiperka.

Střelec (23. 11. – 21. 12.)

Vyrovnaní sebevědomí Střelci, kteří milují pohyb a dobrodružství, najdou ideálního parťáka ve stejně aktivním, sebevědomém a odvážném německém ovčákovi. Německý ovčák, stejně jako jeho pán Střelec, nemá rád nudu, naopak potřebuje neustálé zaměstnání a rozptýlení. Navíc nepatří mezi náročné psy a lásku splatí dvojnásobkem. Podobně odvážnou a aktivní povahu má v maličkém provedení i jorkšírský teriér a dobře budou společenští Střelci vycházet i s přátelským a hravým retrívrem nebo bíglem.

Kozorohů bude vyhovovat inteligentní, charismatický a disciplinovaný knírač Zdroj: Frank11 / Shutterstock.com

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

Pracovití, spolehliví a ambiciózní Kozorozi si budou dobře rozumět s klidnými pracanty psí říše – bernardýny. Ti zároveň stejně jako Kozorozi touží po pochvale a uznání, když je tedy jejich pán bude umět ocenit, spokojenost bude na obou stranách. Klidné a rezervované povaze Kozorohů bude zase vyhovovat inteligentní, charismatický a disciplinovaný knírač, hlavně v největší variantě. Svou inteligencí je dovede upoutat i jezevčík.

Vodnář (21. 1. –20. 2.)

Pro nezávislé Vodnáře je dobrou volbou stejně nezávislý pes, a tím je třeba z ruského severu pocházející sibiřský husky. Stejně jako Vodnář miluje pobyt venku a neustálé aktivity a nové výzvy, nuda na něj působí přímo destruktivně. Zároveň je to velmi spolehlivý pes, který svému pánovi bude oporou za všech okolností. Pro aktivní povahu Vodnářů je ideálním parťákem také australský ovčák, velmi živý a hravý pes, s kterým se nudit rozhodně nebudou.

Pro citlivé Ryby je ideálním společníkem portugalský vodní pes Zdroj: Lynda McFaul / Shutterstock.com

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

Pro citlivé Ryby je ideálním společníkem portugalský vodní pes. Je energický, takže dovede někdy trochu jednotvárný život Ryb žádoucím způsobem rozptýlit, ale zároveň velmi milující, něžný a inteligentní. Ke svému pánovi zcela přilne a plně jej respektuje, což je pro obětavé Ryby, zvyklé žít pro druhé, velmi příjemná změna. Jejich povaze je blízký také stejně obětavý a pracovitý bernardýn nebo přátelský a milující buldok, který dokáže ocenit rodinné zázemí a domov stejně tak jako Ryby.

Zdroje: www.dama.cz, www.prozeny.cz