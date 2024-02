Je vaše kočička milá, hravá a ta nejlepší na světě, ale močí po celém domě? Co s tím dělat? S takovým problémem se rozhodně nemusíte smiřovat, i když zapracovat na nápravě může nějaký čas trvat. Nechte si poradit od odborníka a vyřešte kočičí počůrávání hned.

Kočičí počůrávání a močení na nábytek

Kočičí zvyky a vykonávání potřeby může představovat veliký problém pro celou rodinu. Kočky se s oblibou vracejí k vykonání potřeby na stejné místo, kočičí moč silně zapáchá, a pokud se vám nepodaří místo perfektně vyčistit, pach bude kočku lákat stále ke stejnému gauči nebo skříňce. Pokud trvá počůrávání nábytku příliš dlouho, ani sebelepší úklid a větrání takového bytu nestačí a každý návštěvník vašeho domova okamžitě pozná, že kočka svoji toaletu nepoužívá.

Kočičí chování, zlozvyky, ale hlavně jejich nápravu má v malíku kočičí našeptávač a poradce pro nešťastné majitele koček Jackson Galaxy. Nechte si od něj poradit. Změnit návyky vaší kočky nemusí být velké drama.

Jednoduché řešení od odborníka na kočičí duši

Co radí Jackson Galaxy? Je to poměrně prosté. Možná až příliš prosté, ale budete se muset smířit s umístěním kočičího záchodu na místo, kde byste jej raději neviděli. Odborník na kočky radí umístit kočičí záchod na místo, kam kočka chodí močit. Na první pohled to není možná ideální, protože nechcete mít kočičí záchod v obývacím pokoji nebo v ložnici, ale pokud tím eliminujete močení na nábytek, pak neváhejte.

Kočkám můžete nabídnout ne jeden, ale i několik kočičích záchodů. Nebojte se, neznamená to, že budete mít kočičí záchody po celém domě. Také Galaxy upozorňuje, že toto není zdaleka konečné řešení, ale takové, které eliminuje močení všude jinde, a to jistě oceníte i vy. Galaxy upozorňuje, že přemisťování pouze jediného záchodu může být pro kočku zmatečné a ve výsledku kontraproduktivní. Pořiďte druhý záchod a nechte kočku v klidu vykonávat potřebu na oblíbeném místě.

Kočičí záchody je nutné rozhodně udržovat v čistotě, ale snažte se nepoužívat příliš aromatické čistící prostředky či dokonce vůně. I kočkám mohou vyvoněné záchody vadit. Raději buďte opatrní a udržujete záchod čistý a zbavený použitého materiálu. To je mnohem důležitější. Dobré je také vědět, že kočky mohou vyžadovat vlastní toaletu a nebudou se chtít dělit s jinými kočkami v domácnosti.

I když není kočičí toaleta na ideálním místě, když ji začne kočka používat máte na půl vyhráno.

Kočky močí mimo toaletu i ze stresu

Kočky mohou mít mnoho důvodů k tomu, proč močí nebo kálejí na podivných místech. Může jít jak o fyzické problémy, mezi které patří onemocnění močových cest či ledvin. Mohou mít ale cukrovku, problémy s trávením, mnohé jiné bolístky či problémy s hybností, a pak je samozřejmě možné, že kočka strádá po psychické stránce.

Jistě si dokážete představit, že kočku mohou stresovat různé změny v domácnosti, ale také ostatní zvířata, nedostatek prostoru či stres spojený s teritoriálními nároky těchto malých šelem. Také je možné, že kočce vadí výška záchodu nebo to, že je zakrytý. Agrese, strach či vynucování pozornosti mohou také hrát roli, a proto se snažte své emoce držet na uzdě a s chladnou hlavou problém řešit efektivně. I na toto odborník upozorňuje. Dobře ví, že to rozhodně není jednoduché, ale panika a křik rozhodně nepomáhají.

Jestliže kočka zareaguje pozitivně na nový záchod v místě, kde močila na nábytek, můžete se také přesvědčit o tom, že problém není v záchodu samotném. Dá vám to prostor byt důkladně vyčistit a udržovat bez zápachu do okamžiku, než budete moci pozvolna a nenápadně sunout toaletu do míst, kde bude pro vás i kočku akceptovatelná.

Pokud hledáte dobrý prostředek, který zbaví váš byt pachu kočičí moči, mezi oblíbené a funkční domácí přípravky patří rozhodně voda s octem. Snažte se co nejvíc moči odsát hadříkem nebo papírovým ubrouskem a následně vyčistit vodou s octem. V obchodech nebo online prodejnách najdete také speciální spreje, které umí rozložit organické látky v moči a jsou ještě o něco lepší než obyčejná octová voda.

