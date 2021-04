Které pokojové rostliny pořídit kočce

Ačkoli jsou kočky bytosti masožravé, nepohrdnou ani zelení, s jejíž pomocí si pročistí žaludek. Pokud je chováte výhradně v bytě, nejspíš se pustí do pokojových rostlin. V tom případě je potřeba odstranit z jejich dosahu všechny jedovaté druhy a nahradit je neškodnými. Existují také rostliny, které kočky doslova zbožňují.

Ve zverimexu, v květinářství i v některých hypermarketech můžete narazit na tzv. kočičí trávu, což bývá většinou jemnolistý druh šáchoru střídavolistého (Cyperus alternifolius ´Zumula´). Kočka se do této travičky obvykle pustí s velkým nadšením, ale jakmile ji spásne, rostliny se už nevzpamatují a je třeba koupit nové. Protože se květináček se vzrostlým šáchorem prodává klidně i za 99 Kč, půjde to brzy do peněz.

Kočky si pochutnají i na obyčejném obilí. Zdroj: Shutterstock.com

Určitě se tedy vyplatí vypěstovat si šáchor ze semínek, abyste měli rovnou celou zásobu za pár korun, nebo aspoň sáhnout sice po vzrostlém, ale odolnějším druhu. Pro domácí podmínky je vhodný šáchor zakrslý (Cyperus involucratus), který nedorůstá obřích rozměrů jako jeho známější příbuzný šáchor papírodárný (Cyperus papyrus). Pěstování je velmi snadné, rostlinu stačí postavit na místo s rozptýleným světlem a hojně zalévat. (Zdroj: living.iprima.cz)

Pokud chcete své kočce dopřát nejen zeleň, ale zároveň i nevšední zážitek, pořiďte jí šantu kočičí (Nepeta cataria) nebo kozlík lékařský (Valeriana officinalis). Obě rostliny totiž na kočky působí podobně, jako na člověka lehké drogy. U každé kočičí kamarádky se to ovšem projeví trošku jinak: jedna se dostane do ráže a bude si hrát jako divá, jiná spokojeně usne. Výtažky ze šanty a kozlíku se často přidávají do kočičích hraček a škrabadel, aby jim kočky daly přednost před drápáním gauče. (Zdroj: www.svetkocicek.cz)

Kočičku ale uctíte i docela obyčejným mladým obilím. Vysejte si za okno pšenici nebo oves a uvidíte, že bude s pastvou spokojena. Když přijde na pokojové rostliny, kočky nebývají vybíravé. Spásnou bambus, zelenec a někdy ochutnávají hlínu.

Zelenec je rostlina bezpečná pro psy i kočky. Zdroj: Shutterstock.com / Isabel Sala Casteras

Z tohoto důvodu je důležité, aby vaše Míca neměla přístup k rostlinám jedovatým. Namátkou jmenujme difenbachii, oleandr, vánoční hvězdu, monsteru a tchynin jazyk. Nebezpečných druhů je však mnohem více a je nutné se na jejich jedovatost v zahradnictví dotázat ještě před tím, než je zakoupíte.