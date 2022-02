S Seznam pokojovek, které byste neměli mít doma, pokud máte kočku

U domácího mazlíčka bychom měli pamatovat nejen na to, jak ho nakrmit nebo vyvenčit. V první řadě musíme myslet na jeho zdraví, bezpečnost, a zábavu. A právě proto, abychom zejména kočky nevystavili nevědomky nebezpečí, měli bychom vědět, že některé pokojové rostliny pro ně mohou být nebezpečné.

Pokojové rostliny jsou běžnou součástí téměř každé domácnosti. Dokážou rozjasnit obytný prostor, pomáhají čistit vzduch v místnosti a je prokázáno, že pomáhají snižovat úzkost a depresi. Pro mnoho lidí je i péče o rostliny terapeutická. Bohužel pokud máte kočky, existuje mnoho pokojových rostlin, kterým byste se měli vyhnout kvůli jejich toxickým vlastnostem - zejména proto, že kočky jsou notoricky známé tím, že jsou zvědavé, zvídavé, neposlouchají a mají tendenci věci kousat.

Na internetu lze nalézt dokonce celý seznam pokojových rostlin, které jsou pro kočky bezpečné a k tomu ještě krásné a vzduch čistící. Spousta z nich dokáže oživit i vaši koupelnu, kancelář, obývací pokoj nebo jakýkoli jiný prostor ve vašem domě. Je proto potřeba čtyřnohé mazlíčky – a to nejen kočičky, ale i psy, ochránit před nebezpečím. Kterým oblíbeným pokojovým rostlinám byste se měli vyhnout, pokud máte kočky?

Spousta pokojových rostlin je pro kočky nebezpečná. Zdroj: Olga Smolyak / Shutterstock.com

Pro kočky nebezpečné

Kočky rády okusují a ochutnávají pokojové rostliny, zejména takové kočky, které chováme pouze v bytě a nepouštíme je ven. Přestože údajně většina z jedovatých pokojových květin kočkám nijak zvlášť nechutná a prostě si jich nevšímají, nemůžete na to spoléhat.

Každá kočka je jiná. Je jen na vás, jestli se pěstování jedovatých pokojovek raději vzdáte úplně nebo je dáte na takové místo, kam kočka nemůže.

Existuje dokonce poměrně hodně rostlin, které by mohly být pro kočku, kdyby je pozřela, osudné. Kdyby však přece jen kočka ochutnala nějakou z těchto nebezpečných rostlin, měli byste vědět, jak postupovat a co dělat.

Aloe může mít léčivé účinky pro lidi, pro kočky je však toxická a po požití jim může způsobit letargii, zvracení a průjem. Zdroj: Nevada31 / Shutterstock.com

První pomoc

Pokud máte podezření, že se vaše kočka otrávila jedovatou rostlinou, je nutné okamžitě jet k veterináři, ideálně i s kouskem rostliny, kterou snědla. Snažte se po bytě najít indicie, jako okousané listy, převržený květináč nebo vázu. Jako první pomoc vytáhněte co nejdříve zbytky rostliny z tlamy zvířete a vypláchněte kočce pusu vodou nebo mlékem. Při otoku tlamičky je nutno zabezpečit průchodnost dýchacích cest.

Hledejte po bytě ukazatele toho, zda se kočka mohla otrávit rostlinou. Zdroj: Nataliia Pyzhova / Shutterstock.com

Pozor na filodendron, monsteru či difenbachii

K nejnebezpečnějším pro kočky patří diefenbachie, monstera, filodendron, toulitka nebo kala. Monstera deliciosa je jednou z nejmódnějších tropických pokojových rostlin a díky svým nádherným členitým listům se hojně objevuje na sociálních sítích a v bytových dekoracích.

Tyto rostliny obsahují jedovaté alkaloidy a ještě k tomu mají ve své šťávě jehličkovité krystaly šťavelanu vápenatého. Pokud by je vaše kočka začala okusovat, otrávila by se. Otrava by se pak projevila zpočátku třepáním hlavy a škrábáním si čenichu. První příznaky jsou viditelné už do 4 hodin po pozření rostliny nebo její části. Kočky mohou také začít slinit, může jim otéct jazyk, tlama i hrtan, špatně polykají a dýchají. U těch zvláště citlivých koček pak může dojít ke zvracení, průjmu nebo dokonce arytmii, kómatu a v nejhorším i k uhynutí.

Pokojové lilie

Lilie patří k nejčastěji kvetoucím pokojovým rostlinám, zejména v období Velikonoc. Jejich tmavé listy, bílé květy a nenáročná péče z nich činí velmi oblíbenou domácí rostlinu, ale pozor, pro kočky je nebezpečná. Lilie obsahují rovněž šťavelan vápenatý a při konzumaci mohou způsobit zvracení, podráždění úst a trávicího traktu, nadměrné slinění a v závažných případech i potíže s polykáním nebo dýcháním. Nebezpečné jsou pouze při požití a jsou zcela bezpečné při dotyku.

Kočky si na pokojovkách rády pochutnávají. Zdroj: Natalia Kopylcova / Shutterstock.com

Aloe vera léči lidi, ale ne kočky

Aloe vera je známá zejména pro své léčivé účinky. Vyznačuje se tlustými, sukulentům podobnými listy s rozeklanými okraji, které vyrůstají vzhůru z růžicovitého základu. Aloe může mít léčivé účinky pro lidi, pro kočky je však toxická a po požití může způsobit letargii, zvracení a průjem.

Stejně tak je to i u oblíbené vánoční hvězdy, pryšce trnové koruny a krotonu – u všech jsou jedovaté všechny části rostlin, zejména listy a stonek. Pokud listy rozříznete, vytéká z nich bílé mléko, tzv. latex. Ten obsahuje diterpeny, které na kůži vyvolávají záněty, dráždí sliznice a zažívací aparát. Kočka by po požití mohla začít kašlat, slintat, zvracet, mít průjem nebo dokonce dočasně oslepnout. Jako první pomoc se podává mléko nebo voda.

A pozor, jedovaté jsou i hlízy a oddenky bramboříku, obsahující triterpenický saponin a další toxické látky. Asi 300 mg hlízy může způsobit zvracení, krvavý průjem a silné bolesti břicha.

azalka, Azalea mollis Zdroj: Nick Pecker / Shutterstock.com

Orchidej – cesta k veterináři

U orchideje, stejně jako u lilie, dokážou toxické látky kočku zabít i po pouhém okusování. Jed způsobí rychlé akutní selhání ledvin. Kočka slintá, může zvracet, trpí dezorientací, špatně se pohybuje. Může mít oteklé tlapky, špatně dýchat a uhynout v křečích. Je nutná okamžitá návštěva u veterináře.

Azalka

Další nebezpečnou rostlinou, toxickou pro kardiovaskulární systém koček, je azalka. Její stonky, květy i nektar a listy obsahují různé deriváty toxických sloučenin a kočky i psi se mohou otrávit pozřením už pouhých dvou listů. Otrava se projeví od 20 minut až po 6 hodin, a sice zvracením, průjmem, bolestmi břicha, třesem, křečemi, motáním a následnou smrtí.

Zaplnit dům živou zelení a květinami se zdá jako dobrý nápad. Pokud vám po domě pobíhá velmi zvědavá kočka, je důležité kupovat rostliny, které jsou pro ni zcela bezpečné. Naštěstí existuje spousta netoxických pokojových rostlin.

