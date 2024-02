Jistě tušíte, že některé pokojové rostliny jsou mírně toxické. Co když si na nich ale pochutná váš domácí mazlíček? Víte, které z pokojovek jsou kočkám a psům vyloženě nebezpečné?

Načapali jste kočku nebo psa, že vám chroustá pokojovku?

Kočky i psi jsou zajímavá stvoření. Ačkoli rozhodně nejde o býložravce, čas od času si i tato zvířátka dopřejí trochu trávy, listí nebo prostě zeleně. Proč? To je různé. Někdy si čistí žaludek, jindy je to jen z nudy. Problémem takového chování není jen to, že vám zeleň v domácnosti poničí, ale také fakt, že si konzumací pokojovek mohou zadělat na nemalé zdravotní problémy.

Nebezpečný latex obsahují mnohé pokojovky

Pokud bychom měli hodit všechny kytky do jednoho pytle, pak se vždy straňte těch, které vylučují bílé lepkavé mléko při poškození listu nebo větvičky. Tento latex je přinejmenším projímavý.

Pozření rostlin, které latex vylučují, může způsobit bolest, křeče, nevolnost a zvracení i průjem. Irituje kůži i oči a v některých případech způsobuje také dýchací obtíže. Rozhodně může být příčinou i alergické reakce. Mezi rostliny, které latex vylučují, patří pryžce, tedy i vánoční hvězda, ale také například fíkusy, aloe vera, diefenbachie a filodendrony.

Díky tomu, že do kontaktu s toxiny přichází napřed ústa a pak i hrdlo, otoky zvířatům komplikují dýchání i polykání. U koček i psů se objevuje často také nadměrné slinění. Saponiny v rostlinách působí přímo zvracení, průjmy a apatii, glykosidy v některých rostlinách se kromě zmíněných obtíží také projevují nepravidelností srdečního tepu. Jistě si dokážete představit, že v případech silné otravy či alergické reakce může dojít i k úhynu zvířete.

close info Profimedia zoom_in Oblíbené pokojové rosliny mohou být mazlíčkům nebezpečné.

Nejčastější pokojovky toxické pro domácí mazlíčky

Mezi rostlinami pěstovanými celoročně v domácnosti je však celá řada květin, které mohou nejen zvířatům, ale i lidem způsobit minimálně zažívací problémy. Z tohoto důvodu se jejich pěstění vyvarujte nebo je umístěte tam, kam se vaše zvíře nedostane. To je téměř nemožné v případě chovu koček, nicméně například závěs od stropu by měl být nedosažitelný i pro ně.

Na které rostliny byste si měli dát pozor? Mezi nejčastěji problematické pokojovky patří tyto druhy zeleně:

Aloe vera

Diefenbachie

Filodendron

Fikusy, tj fíkovník drobnolistý, pryžodárný, lyrovitý, které patří mezi pokojovky

Kalanchoe

Kulkas zamiolistý

Potos

Pryžec zářivý čili Kristova koruna

Ságová palma čili cykas

Šplhavice čili nepravý potos

Tchýniny jazyky

Toulcovka

Vánoční hvězda

případně doma přezimované oleandry

