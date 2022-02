Psí plemena, které pokoušou nejvíce lidí. Do některých byste to vůbec neřekli

Pokousání psem není žádná legrace. Samozřejmě jen málokteré pokousání je takové, že by ohrožovalo život nebo zdraví. Ale všichni víme, že pokousání může být v extrémních případech i smrtelné. Víte, která psí plemena nejčastěji pokoušou? S inteligencí či poslušností to nemá nic společného.

Zdroje: wagwalking.com, www.caninejournal.com

Pokousání psem bývá nejčastěji obranou

Nejčastější kousnutí je rychlý pokus o obranu následovaný ústupem. Psí kousnutí bývá jen výjimečně nepochopitelnou agresí. Koušou psi ve stresu a z jejich pohledu pro to mají důvod. Tím nemusí být jen obrana sebe, štěňat nebo majitele, ale třeba nemoc a slabost či nedůvěra.

Pes může kousnout i během hry. To je sice nepříjemné, ale majitel jistě pozná, že nešlo o opravdový útok. Nicméně je potřeba kousání věnovat pozornost a výcvikem podobné ataky odnaučit.

Víte, od kterých plemen můžete pokousání čekat častěji? Překvapivě mezi ně patří i plemena inteligentní a dobře vycvičitelná.

Malý pejsek, ale kouše!

Čivava se nezdá, ale pejsek do kabelky vás může rafnout raz dva. Malí psi mají pověst uštěkaných a nervózních mrňousů, což rozhodně nemusí platit pro všechny. Nicméně čivavy patří mezi plemena, která často pokoušou. Vzhledem k velikosti pejska to naštěstí není dramatické ublížení. Přesto buďte obezřetní a naučte děti, jak se správně ke zvířeti chovat.

Pozor i na čivavy, někdy mohou být agresivní. Zdroj: Oksana Kuzmina / Shutterstock.com

Milý buldok může i pokousat

Buldoci jsou pejsci, kteří milují rodinu i své majitele, ale v chápání bývají pomalejší. Nejsou to psi vyloženě agresivní, ale i majitele mohou pokousat, pokud se cítí být ohrožení nebo vyprovokovaní. Protože je to jev častý, rozhodně věnujte výcviku psa velkou pozornost. Nepodceňujte nebezpečí kousnutí, i majitelům někdy "ujedou nervy", a to se může stát i psovi.

Americký buldok byl původně vyšlechtěn pro býčí zápasy. Zdroj: Baronb / Shutterstock.com

K agresivitě i kousání jsme je vyšlechtili

Pitbulové patří určitě k nebezpečným psům, ale je to vždy problém majitele, pokud nedokáže zvládnout svého čtyřnohého společníka. Bohužel někteří majitelé zaměňují autoritu za agresi, což vše jen zhoršuje. Nezapomínejme, že to je plemeno šlechtěné k boji a agresivita se od něj tedy očekává. Nicméně to neznamená, že pitbulové nejsou milující a oddaní psi či velcí mazlové. Díky své velikosti a síle musí být ale jejich výchova dobře zvládnutá.

Pitbull není vhodným plemenem pro začínající kynology a potřebuje nad sebou zkušenou a pevnou ruku. Zdroj: Courtney Kinsler / Shutterstock.com

Poslušní, ale pokoušou

Německý a australský ovčák jsou psi pracovní a chytří. Patří rozhodně k těm, od kterých bychom pokousání nečekali. Ovčáci se ale mohou nechat strhnout svými instinkty. Jsou to velcí psi, kteří samozřejmě dokáží ublížit, a to především pokud jsou nemocní nebo se bojí.

Mezi psy s nejsilnějším stiskem patří kromě pitbulů i ovčáci. Zdroj: fussyouth / Shutterstock.com

Pokouše i princátko jako lhasa apso

Psík plemene lhasa apso si vysloužil špatnou pověst díky kousání, ale jako u všech plemen, nejsou to psi, kteří by kousali bezdůvodně. Lze je dobře vytrénovat, aby zbytečně neútočili, ale je pravdou, že ke kousnutí nemají daleko. Nepodceňujte trénink malých plemen. Pokud na něj nemáte čas, svěřte jej profesionálovi nebo si psa nepořizujte.

Lhasa apso je malého vzrůstu s velmi dlouhou pěstěnou srstí. Zdroj: FOTOGRIN / Shutterstock.com