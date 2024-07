Patříte mezi chovatele koček, kteří spí se svým mazlíčkem? Co jeho „spánková poloha“ vypovídá o vašem vztahu?

Spát s kočkou nebo ji nechat v pelechu? Kdyby bylo na vaší Micce nebo Mourkovi, určitě by udělali všechno proto, abyste je vzali do vaší ložnice. Říkáte si, co je tam tak láká? Že by vaše měkká postel?

Nejen to… Jde také o teritorium, které se jim emabrgem zmenší. A to kočičí ego nerado vidí. Ovšem touha po společném spánku má i další důvody. Jaké?

Leháro u hlavy

O kočkách se říká, že jsou osobnosti. Dělají jen to, co chtějí… To se týká i doteků nebo něžností. Společné spaní je tedy pro spoustu koček určitá forma vítaného sociálního kontaktu. Jeho výhoda je v tom, že každý má v posteli svůj prostor a když dostane chuť se mazlit, tak se prostě přitulí.

To je také důvod, proč kočky obecně mají rády spánek na polštáři svého páníčka nebo paničky. Obzvláště plaché povahy si libují v tom, že páníčka mají „po tlapce“, ale míru důvěrností si mohou regulovat podle svého.

Strážci nohou

Najdou se ale i tací, kteří místo polštáři dají přednost hezkému teplému místečku u páníčkových nohou. Tito „protinožci“ mají jiné zájmy, než mazlíci u hlavy. Na jednu stranu chtějí být svým členům rodiny nablízku, ale zároveň jde o strategickou pozici, kdy mohou kontrolovat dění kolem a a v případě nebezpečí rychle uniknout.

Kočka má u vašich nohou strategickou pozici.

Kočičí neklidný spánek

Spánek koček se od toho lidského poměrně liší. Zatímco vy zaberete okamžitě, váš kočičí miláček si svůj „spánkový režim“ rozfázuje na aktivní a odpočinkové chvilky. Kočičí plemeno má v sobě šelmu, která se probouzí už za soumraku.

Kočky mají perfektní zrak, který je chráněn speciální vrstvou takzvanou tapetum lucidum, která v očích odráží světlo. Díky tomu většina kočičích lovců vidí ve tmě stejně dobře jako ve dne.

Není divu, že si pak při lovu přijdou na své. V jejich tlapkách (a zubech) končí nejen myši, ale i hmyz nebo drobní hlodavci.

Aby byl trochu klid

Kočky zkrátka v noci poměrně dost řádí. A někdy se stane, že do svého nočního života zařadí i vás… Abyste měli nerušený noční klid, zkuste si se svou kočkou nebo kocourem večer trochu hrát. Díky tomu se trochu unaví a dá pokoj.

Úzkostnější kočky, které nespí se svými páníčky v posteli, by měly mít v pelíšku nějakou jejich věc, která jim pachově připomene blízkost člověka. Ideální je třeba staré tričko… A pak možná budete mít kýžený noční klid.

