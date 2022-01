V jaké poloze spí váš pes. Můžete z toho vyčíst mnoho překvapivých věcí

Víte, že z polohy ve spánku nahlédnete trošku také do psí psychiky? Ano, i psí spánek odráží jejich stav mysli, i když samozřejmě nejde jen o něj. Psi si samozřejmě lehnou ke spánku také podle teplených podmínek v místnosti či tvrdosti podlahy. Stejně ale psí spánek ledacos prozradí.

Psi spící v klubíčku

Do klubíčka se točí psi před spánkem od pradávna. Je to nejbezpečnější poloha, kdy chrání pes trup, ale i končetiny ocas a hlavu. Dobře si udržuje i tělesnou teplotu. Pokud je dost teplo, pes spící v této poloze preferuje bezpečí a je vůči okolí spíš ostražitý. Nicméně je to poloha běžná a pro psi přirozená.

Spí váš psík na zádech?

Poloha na zádech je přesným opakem bezpečného klubíčka. Pejsek se ničeho neobává, je mu dobře, dost teplo a neruší ho ani kolemjdoucí pořizující snímky legračního sedmispáče.

Spánek na břiše neboli psí superman

Na supermana nebo prostě na břiše je pozice pozbývající obranářské bystrosti. Podobně jako na zádech si i takový pes užívá společnosti a nejspíš si i chladí břicho na studené dlažbě nebo betonovém chodníčku.

Pes spící v poloze lva

Poloha na lva je také formou obrany či pozice, kdy pes stále hlídá. Často ani nespí a má jen přimhouřená víčka. Pes se nevzdal své důležité obranářské funkce, ale potřebuje si odpočinout.

V pozici lva psi jen odpočívají, ale jsou připravení vyrazit vpřed. Zdroj: Profimedia

Na boku spí všichi klidní psi

Spánek na boku je pro psa patrně jen příjemnější. Pejsek je uvolněný, ale nehraje si, ani se nerochní v peřinách. Odpočívá hlubokým spánkem. Často jej můžete nachytat při snění. Packy se mohou pohybovat jako v běhu, může sát i výt. Břicho je odhalené a pes není ve střehu. Je doma mezi svými a nebojí se.

Spí s vámi pejsek v posteli?

S lidmi spí psi rádi, pokud se bojí anebo vás milují. To je jasné. Jak jednou vezmete ukňourané štěně za bouřky do postele nebo na gauč, už se ho nezbavíte, ani když už má metrák a studeným čumákem se dotýká vaší brady. Psi milují společnost a jsou často skutečnými partnery svým majitelů. Takový parťáci mají často i privilegium usnout někdy po boku člena lidské smečky.

Psi jsou společenští a jejich páni jsou členy smečky. Zdroj: Aleksey Boyko / Shutterstock.com