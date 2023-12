Chcete ušetřit vašeho psího miláčka mnoha nepříjemností s ušima? Venčete ho jen za příznivého počasí. Poškozený sluch u psa totiž může způsobit i běžný déšť.

Jedním z důležitých smyslů psa je sluch, který je mnohem citlivější než ten lidský. Oproti nám vnímá zvíře i zvuky, o nichž nemáme ani ponětí a neslyšíme je. Tato schopnost se u psovitých šelem vyvinula v souvislosti s jejich způsobem obživy, tedy lovem kořisti. Pokud tedy chcete, aby měl váš pes stále ostříží sluch, vyvarujte se některých přešlapů, které by mu ho mohly poškodit.

Psí sluch

Ucho psů se skládá ze tří částí: zevního ucha, středního ucha a vnitřního ucha. Zevní ucho je tvořené boltcem a zvukovodem, střední ucho pak bubínkem a čtyřmi sluchovými kůstkami, konkrétně kladívkem, kovadlinkou, čočkovitou kůstkou a třmínkem. Vnitřní ucho tvoří sluchové nervy a vestibulární aparát, který je zodpovědný za rovnováhu. Díky mnoha drobným svalům v okolí ucha může pes lépe hýbat ušima a díky tomu kromě jiného lépe lokalizovat zdroj zvuku.

Psi slyší i vysoké frekvence

Největší rozdíl ve sluchu psů a lidí je ve slyšitelnosti vysokofrekvenčních zvuků. Psi slyší zvuky v rozsahu od 16 do 65 000 Hz, zatímco mladí zdraví jedinci s naprosto zdravým sluchem jen od 20 do 20 000 Hz. Díky tomu dokáží psi rozeznat a zachytit svým uchem neuvěřitelné zvuky, které lidé nejsou schopni vůbec vnímat, například ultrazvukové vlny.

Bohužel v některých případech jsou pro psy některé zvuky i nepříjemné a nebezpečné. Například hlasité sirény, rány, výbuchy, troubení ale i hlasitá hudba mohou být pro zvíře velmi bolestivé. Aby mohl pes svého sluchu plně využívat, měl by mít uši v naprostém pořádku a neměli byste zvíře zbytečně vystavovat situacím, které by mu ho mohly poškodit.

Pozor na déšť

Vzhledem k citlivosti psího sluchu je pro zvíře poměrně nepříjemný i hluk padajících kapek během deště. V extrémních podmínkách může prudký déšť psům uši nejen poškodit, ale dokonce může způsobit i nebezpečný vnitřní zánět. Nadměrné množství vody z deště může také tlačit na bubínek a způsobit jeho poškození.

Jak poznat zánět uší

Mezi nejčastější příznaky zánětu uší u psa patří drbání ucha, klepání hlavou, nervozita, podráždění a při velké bolesti i nezvyklá apatie. Ucho a jeho okolí jsou bolestivé na dotek a z ucha vytéká hnis, který je mnohdy doprovázen nepříjemným zápachem.

Jak poškození uší předcházet

Pokud chcete psa před újmou sluchu ubránit, vyhněte se venčení za deštivého počasí. V případě, že to není možné, chraňte uši zvířete případnou kapucou psího oblečku a po venčení psa pečlivě vysušte, včetně uší. Pokud zjistíte zánět, je nutné ho začít okamžitě léčit a co nejdříve navštívit veterináře. Léčba obvykle zahrnuje antibiotické kapky do uší nebo tablety.

