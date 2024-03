Tohle znají asi všichni chovatelé a milovníci koček: odolat jejich roztomile žebravému pohledu ve chvíli, kdy sami něco jíte, bývá téměř nemožné. V některých případech se ale naše nedůslednost ve výchově zvířete může obrátit proti kočkám samotným. Co jim nikdy nesmíme dát, abychom jim neublížili?

Určitě si každý z nás uvědomuje, jak velký je rozdíl mezi lidskými a zvířecími nároky na příjem potravy a hlavně živin, které z ní získáváme. Jenomže ze zvířat se postupem času stali další členové rodiny, a tak se některé dříve jasné hranice pomalu stírají. Zvířata se ale lidmi nestávají, to jen my, lidé, k nim tak často přistupujeme. Bohužel je to jen k jejich škodě.

Více o kočičím chování se dozvíte na youtubovém kanálu ZEK:

Zdroj: Youtube

Pozor na cibuli – i na tu vařenou!

Co bychom si tedy měli uvědomit ještě dříve, než podlehneme pohledu milované kočky, v němž se mísí výčitky, zvědavost a láska? Je toho hodně, ale přiznejme si upřímně, že k některým zakázaným potravinám kočky dobrovolně ani nečichnou.

Jde třeba o cibuli, pažitku nebo česnek, jejichž pozření může kočkám způsobit dýchací problémy a dokonce anémii vinou rychlého rozkladu červených krvinek. Asi by nikoho nenapadlo nasypat kočce do misky čerstvě nakrájenou cibuli, ale zamysleme se nad tím, jestli se náhodou někdy nepodělíme o trochu omáčky. Opravdu v ní cibule není?

Syrové maso raději nechme divokým kočkám

Ano, kočky jsou dravci, v přírodě budou samozřejmě lovit myši a další drobná zvířata a nikdo nebude kontrolovat zdravotní nezávadnost takové pro ně přirozené stravy. Všimněme si ale také, jakého věku se v průměru dožívají zvířata, která se pohybují venku, a ta, která chováme v bytě. Volnost a přírodnější způsob života jsou vyváženy jeho kratší délkou. A protože chceme, aby se naši chlupatí miláčkové dožili ve zdraví co nejvyššího věku, nebudeme jim předkládat ani syrové maso, o jehož původu a obsahu mikroorganismů a tedy i vlivu na zdraví zažívacího traktu zvířete, toho příliš nevíme. Stejně je to i se syrovými vejci, jež někteří chovatelé přidávají do krmení z touhy po krásné lesklé kočičí srsti. Může se ale bohužel stát i pravý opak a u citlivých jedinců se mohou objevit kožní problémy.

close info Profimedia / undefined zoom_in Dbejte na kvalitní krmení, prodloužíte své kočce život

Chléb raději ani ochutnat

Nedávejte kočkám kváskový chléb ani žádné jiné podobné pečivo. Stává se to i některým lidem, že v reakci na požití takové potraviny vzniká ve střevech více plynu, než je nám příjemné. To samé může postihnout i kočky, a proto bychom se měli podobného nápadu rychle zbavit. Dobrou zprávou ale je, že jen málo zvířat touží právě po chlebu.

Mléko je pro kočky zakázané

O tom, že bychom kočkám nabízeli alkohol, snad nikdo nepřemýšlí. Kdyby to ale někoho přece jen napadlo, je nutné takové myšlenky okamžitě zapudit. Jiné je to ale s mlékem a mléčnými výrobky, které ještě naši rodiče kočkám zcela běžně dávali. Na vesnici dokonce bývalo pravidlem, že se kočky krmily převážně, nebo dokonce jen, mlékem. Pravdou ale je, že dospělá kočka je na laktózu alergická, a tak v podstatě v minulosti tato zvířata celý život trpěla značnými zažívacími problémy. Možná si ještě vzpomenete, že mnoho chovatelů ani nenapadlo, že to, co z kočky doslova vytéká, není normální. Dnes to vidíme jinak, a tak kočku nebudeme mlékem trápit.

Bez čokolády se určitě obejdou

Ani při slavnostních příležitostech také nesmíme ani pomyslet na to, že bychom se s kočkou rozdělili o dílek čokolády. Zvlášť v případě, kdy jde o tmavou pochoutku s velkým obsahem kakaa. I malý kousek by se mohl vinou theobrominu stát pro kočku smrtelnou dávkou. Dávejme si tedy dobrý pozor na to, co kočce dovolíme pozřít. Mnohdy je lepší vydržet její vyčítavé pohledy, než se potom snažit dovolat na veterinu ve dvě v noci.

Zdroje: www.dailypaws.com, rawznaturalpetfood.com, www.hillspet.com