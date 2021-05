Lidské potraviny, které nikdy nedávejte vašemu psovi, mohly by ho zabít

Krmení psů od stolu je především lidská neřest. O tom, zda z talíře hodíme něco svým čtyřnohým miláčkům rovnou do pusy, rozhodujeme jen a jen my. I když to děláme s dobrým úmyslem, často jim můžeme ublížit. Jaké potraviny by měly zůstat psům zapovězené?

Čokoládu si schovejte na večerní mlsaní. Psům může velmi uškodit. Trvá jim, než ji stráví a může jim nadělat paseku v žaludku. Čokoláda totiž obsahuje látku theobromin, který lidský organismus pojme snadno. U psů je tomu přesně naopak.

V těle se jim pak můžou hromadit toxiny. Pochopitelně záleží také na velikosti psa. Pokud mohutný pes sní tabulku čokolády, kterou vyhrabe v koši, je daleko menší pravděpodobnost, že se mu něco stane, než když stejné množství sní drobný psík. S tím je následně potřeba jet ihned k veterináři.

Nebezpečná je zejména hořká čokoláda, čokoláda na vaření nebo kakao. Ty mají hodnotu theobrominu nejvyšší. Mléčná a bílá mají nejnižší. Pokud do sebe pes nepozorovaně dostane hodně čokolády a tedy i theobrominu, může se to projevit nepravidelným tlukotem srdce, záchvaty či srdečním infarktem.

Pes je sice často vyobrazován s kostí, ale ve skutečnosti to pro něj bezpečné není Zdroj: Sandra Huber / Shutterstock.com

Velké množství čokolády může způsobit infarkt

Mírnější příznaky jsou pak zvracení nebo průjem. Mezi další potraviny, které by váš pes neměl, je překvapivě maso. Zejména to nedostatečně zpracované. Syrové rybí maso si nechejte pro sebe do sushi. Věřte, že tím psovi ušetříte hodně trápení.

Za předpokladu, že váš pes čmuchá, kde se dá a nezdráhá se hrabat v koši, drobné kosti od masa vyhazujte rovnou do popelnice. Rybími, kuřecími nebo krůtími kostmi se mohou zadusit nebo si vážně poškodit hrdlo. Pes je sice často vyobrazován s kostí, ale ve skutečnosti to pro něj bezpečné není.

Nevhodné jsou ořechy, rozinky či hrozny

Mezi další nevhodné potraviny patří makadamové ořechy, rozinky nebo hrozny. Pokud je váš pes v nestřeženém okamžiku spolyká, raději se vydejte k veterináři. Dále ho nekrmte sladkostmi. Ty pro něj sice nejsou nebezpečné, ale nebezpečná je následná obezita s tím spojená.

Nedoporučuje se dávat psovi ani příliš kořeněná jídla Zdroj: eva_blanco / Shutterstock.com

Čím méně soli, tím lépe

„Chyby ve výživě, se kterými se v ordinacích setkáváme, jsou velmi časté a hluboce zakořeněné. Chyby při výživě mohou způsobit dalekosáhlé a mnohdy nezvratné změny v organismu,“ uvádí veterinář Jan Kňákal pro veterina-info.cz. „Poruchy pohlavního cyklu fen, zvýraznění alergických stavů, poruchy funkce ledvin, jater a slinivky,“ vyjmenovává, co se psovi může stát. „Těchto chyb je nutno se vyvarovat v zájmu spokojeného života toho, kdo je nám věrným přítelem,“ konstatuje a hovoří i o nevhodných granulích nebo jejích kombinaci s masem.

Nedoporučuje se dávat psovi ani příliš kořeněná jídla, jelikož mu můžou podráždit žaludek. Nedávejte mu ani tučné maso nebo smažené potraviny. Ty mu také můžou způsobit neplechu v těle. A pokud přeci jenom chcete dát něco psovi od stolu, pamatujte si jedno pravidlo. Čím méně slané, tím lépe.

