Které potraviny mohou vašemu psovi nenávratně poškodit zdraví

Kdo by dokázal odolat roztomilým „psím očím". Typickému žebravému pohledu našich čtyřnohých kamarádů, kterým se nás snaží přemluvit k ochutnávce našich jídel. Buďte však na pozoru. Psi totiž dokáží zbaštit i to, co jim může velmi uškodit.

Ještě naše babičky házely psům zbytky od stolu a nedělaly si starosti s tím, jak na to zvířecí žaludek reagoval. I z vesnických psů se však stali naši parťáci, které krmíme kvalitními granulemi nebo masem. Pokud byste jim rádi přilepšili, poohlídněte se raději ve specializovaných obchodech. Ve výsledku bude nákup sušených kopýtek či uší levnější než případná drahá veterinární péče.

Pro psy jsou nepochybně nejlepší potraviny a pamlsky přímo jim určené Zdroj: profimedia.cz

Nevhodné a toxické potraviny

Pivo psům chutná, ale je pro ně velmi nebezpečné. Zdroj: Diana Elfmarkova / Shutterstock.com

Alkohol - může být zábavné sledovat videa, jak pes strká čumák do půllitru s pivem nebo ho nabírá jazykem. Psí ledviny však alkohol, na rozdíl od lidských, nedokáží účinně zpracovat. Kočky se od každého alkoholu odtáhnou, ale psovi třeba pivo může vonět. I přesto mu ho nikdy nedávejte. Nejlepší je pro něj čistá a čerstvá voda.

Avokádo, hrozny a hrozinky - psi milují ovoce a zeleninu, avšak celé avokádo je pro psa jedovaté díky obsahu látky zvané persin, protože způsobuje zvracení a průjem. K dalším rizikovým potravinám patří i hrozny a hrozinky. Zatím vědci nezjistili, jaký konkrétní toxin je pro psa nebezpečný, praxe ale ukázala, že po jejich požití hrozí poškození ledvin. Pozor si dávejte i na další ovoce obsahující pecku, jako jsou třešně nebo švestky. Ty mohou ve střevech vytvořit blokádu a způsobit zácpu. Z poškozených pecek se také může v trávícím traktu uvolnit kyanid. Zvíře se pak dusí, má poruchy srdečního rytmu, křeče a může dokonce i zemřít.

Může vás zajímat Zvířata Pes nám málem zemřel kvůli slupce od salámu. Pomohla pouze operace 7 Zvířata Otrava psa – jak může intoxikace vzniknout a jak ji řešit

Makadamové a jiné ořechy - ořechy jsou pro psa smrtelnou hrozbou - obsahují totiž látky, které způsobují letargii, třes a neschopnost chůze. Kyanidy v mandlích navíc zabraňují buňce ve využití kyslíku a může dojít k udušení vašeho čtyřnohého kamaráda. (Zdroj: pets.webmd.com)

Cibule a česnek - i když je pro nás tato zelenina základem českého jídelníčku a radujeme se nad jejími příznivými zdravotními účinky, svému psovi je raději nedávejte. Obsahují totiž látky, které poškozují červené krvinky s možností rozvinutí anémie. Zvíře se jednoduše otráví. Nebezpečné na tom však je, že příznaky se projeví až za několik dní. Patří k nim letargie, tmavě zbarvená moč, zvracení, průjem, bolest břicha, dehydratace, ztráta apetitu a celková slabost. Nebezpečné je už množství cibule odpovídající půl procentu váhy zvířete.

Tyto potraviny jsou pro psy naopak ideální Zdroj: profimedia.cz

Vařené nebo pečené kuřecí kosti - i když psi kosti milují, křehké zbytky drůbeže jim raději nedávejte. Nejsou sice nijak toxické, ale nebezpečné jsou ostré a tenké úlomky, které mohou poškodit žaludek nebo střeva.

Mléko, smetana a sýr - někteří psi kelímek od jogurtu berou jako prvotřídní hračku. Navíc se sladkou odměnou. Psi však během dospívají ztrácejí schopnost trávit mléčné výrobky. Po jejich konzumaci tak mohou vykazovat známky nesnášenlivosti laktózy jako je zvracení a průjem.

Kynuté těsto - mimo nepříjemného vypouštění větrů může konzumace kynutého pečiva vyvolat takový tlak ve střevech a žaludku, že mohou prasknout. Jelikož dochází po požití k fermentaci a výrobě alkoholu, váš pes se může otrávit.

Xylitol - toto umělé sladilo, nacházející se ve žvýkačkách a cukrovinkách, je pro vašeho čtyřnohého miláčka cestou do pekla. Stimuluje totiž slinivku, která do krve vyloučí velké množství inzulínu. To vyvolá prudký pokles koncentrace krevního cukru a pes během několika málo minut bojuje s křečí, poruchou koordinace a slabostí.

Čokoláda - čokoláda obsahuje teobromin a kofein, které urychlují srdeční frekvenci a stimulují nervový systém. To může mít za následek zvracení, průjem, pomočování se, neklid, třes, zvýšenou srdeční frekvenci, záchvaty a v nejhorším případě smrt. Psa proto chraňte před kakaovým práškem, neslazenou pekařskou čokoládou, polosladkou, hořkou, mléčnou i bílou čokoládou.

(Zdroj: www.caninejournal.com)