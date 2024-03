Chováme-li domácí zvířata, jsme za ně také odpovědní. A to se logicky týká i jejich zdravotního stavu, který mnozí chovatelé sledují s až přílišnou úzkostí. V takovém případě se jim mohou některé přirozenosti jevit jako problém. Jak je to tedy s povislým kočičím břichem. Máme to řešit nebo ne?

"Stáváš se navždy odpovědným za to, cos k sobě připoutal,“ říká liška v legendární knize Malý princ svému příteli. Stejně tak chovatel, který se ujal jakéhokoliv zvířete, stává se odpovědným za jeho život, zdraví i kondici. Navíc máme svoje čtyřnohé přátele natolik rádi, že bychom ani nechtěli dopustit jakékoliv zbytečné problémy, jež by je mohly trápit. Co když se ale kočce objeví povislá kůže na břiše? Je to něco, co bychom měli řešit, nebo jde jen o to, abychom se s tím smířili, protože si to tak příroda přála?

Chcete se o kočkách dozvědět ještě víc? Podívejte se na youtubové video od Cattitude Daily:

Zdroj: Youtube

Nejde o žádný problém

V dnešní kočičí společnosti existují dokonce plemena, která se takovou “plandavou” kůží na břiše dokonce vyznačují. Třeba taková kartouzská kočka je v tom doslova přebornice. Neznamená to přitom, že by byla jakkoliv nemocná nebo snad obézní. Některé, zvláště méně zkušené, chovatele to ale samozřejmě může překvapit. Tedy klid, je to ve většině případů zcela normální stav.

Příroda ví, co dělá

Povislá, tukem podložená kůže na břiše může být pro kočky velmi užitečná. Nejde o obezitu vyvolanou domácími podmínkami, jak si můžeme všimnout u divokých koček v přírodě, které nikdo z překrmování podezírat nemůže. Na druhou stranu, když se dostanou k bohatému zdroji potravy, musí se zásobit na delší dobu. A k tomu jim “roztahovací břicho” ideálně poslouží.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Kočka potřebuje volnější kůži ke svému pohybu

Kočky jsou "natahovací"

Dalším důvodem, kterým můžeme zdánlivě přebytečný vak na kočičím břiše zdůvodnit, je jejich neobvyklá pohyblivost. Dívali jste se někdy, jak vaše kočka skáče na skříň nebo dolů z ní, jak hbitě leze na strom nebo se ve hře pere s ostatními zvířecími členy vaší rodinné smečky? Tolik pohybů a natahování těla, kolik zvládne toto neobyčejně mrštné zvíře, potřebuje trochu “volnosti v pase”. Jednoduše řečeno, kdyby měla kočka kůži přesně na své tělo, nikdy by toho tolik nemohla zvládnout.

Místo brnění

A co víc? Kočky v přírodě poměrně často mohou soupeřit o teritorium, o potravu, samci o samice, samice zase brání mláďata. O boj v jejich říši není nouze a tu nejúčinnější zbraň mají na packách. Ostré drápky mohou použít v případě, kdy si stoupnou na zadní nohy nebo v tom horším případě dokonce lehnou na záda. Obě varianty boje ale znamenají odkrytí břicha, tedy velmi zranitelné oblasti. A tady se hodí každý milimetr tuku, který tvoří jakýsi ochranný polštář mezi kůží a vnitřními orgány zvířete.

Nahmatáte žebra?

Jestliže tedy zjistíte, že má vaše kočka trochu větší břicho, než byste si představovali, zjistěte si nejprve podrobněji standardy plemene, které máte doma. V případě, že v něm žádnou takovou zmínku nenajdete, zkuste na kočičím těle nahmatat žebra. Pokud se vám to podaří bez problémů, je vše v pořádku. Jsou-li ale ukryta pod měkkou tukovou vrstvou, je načase skutečně se poradit s veterinářem. Možná nasadí vaší kočce dietu, ale sami se o to v žádném případě nepokoušejte. Jen prosté snížení krmné dávky vůbec nemusí být zvířeti k prospěchu.

Zdroje: kociciradce.cz