Když se teploty začnou blížit k bodu mrazu, většina z nás automaticky sáhne po bundě, čepici a rukavicích. Ale co vaši psí miláčci? Ne každý pes je na zimu dobře připraven, a i když někteří zvládnou mráz bez větších potíží, jiní mohou trpět chladem mnohem víc, než si uvědomujete.

Nízké teploty mohou být pro psy stejně nebezpečné jako pro lidi. Zatímco některé rasy zvládají zimu bez potíží díky husté srsti a přirozené odolnosti, jiné potřebují v chladném počasí zvláštní péči. Především psi bez podsady, menšího vzrůstu nebo pocházející z teplejších oblastí, jsou citlivější na chlad.

Podívejte se na video z YT tvorby kanálu Martin Hlaváček – Jak oblékat psa do mrazu

Zdroj: Youtube

Čivava

Čivava snáší zimu velmi špatně. Malé tělo ztrácí teplo rychleji a krátká srst neposkytuje žádnou ochranu před mrazem. Venčení během zimních měsíců je nutné zkrátit na minimum a vždy by měla mít obleček, který zakryje tělo i břicho. Je také důležité, aby její pelíšek byl na teplém místě mimo průvan.

Vipet

Vipet si užívá pohyb, ale zima je pro něj velkou výzvou. Tenká kůže a minimální množství podkožního tuku způsobují, že snadno prochladne. Aby si mohl i v zimě užít běhání venku, potřebuje dobře padnoucí obleček, který udrží jeho svaly v teple. Po návratu domů by měl být vždy důkladně osušen a zahřán.

Francouzský buldoček

Díky své malé postavě a krátké srsti je citlivý na nízké teploty také francouzský buldoček. Bývá náchylnější k nachlazení, dbejte na dostatečnou ochranu. Teplé oblečení a zkrácené procházky během zimy mu udělají dobře.

Jorkšír

Jorkšírský teriér klame tělem. Má sice dlouhou srst, ale chybí mu podsada, která by ho izolovala od chladu. Na zimu mu pořiďte obleček, který mu zakryje i nohy, ať je hezky v teple. V mrazech rychle ztrácí tělesné teplo, proto by měl být při venčení stále v pohybu. Tento energický společník si rád hraje, ale procházky by měly být v zimě spíše kratší.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Na zimu jorkšírovi pořiďte obleček, který mu zakryje i nohy, ať je hezky v teple.

Čínský chocholatý

Čínský chocholatý pes je téměř bez srsti a jeho kůže je na první dobrou vystavena všem nepříznivým vlivům zimního počasí. Tento naháč potřebuje v zimě nejen teplé oblečení, ale také ochranu pokožky speciálními krémy, aby se zabránilo podráždění a omrzlinám.

Ochrana psa

V zimě je důležité věnovat zvláštní pozornost psím tlapkám. Mrazivé chodníky a sůl mohou jejich citlivé polštářky podráždit, proto je dobré před procházkou použít ochranný krém. Po návratu domů je nezapomeňte opláchnout vlažnou vodou a pečlivě osušit. Někteří psi mohou ocenit i speciální botičky, které je ochrání před nepříjemným chladem a poraněním.

Zimní počasí zvyšuje nároky na psí stravu. Psi, kteří tráví čas venku, potřebují energeticky bohatší krmivo, aby udrželi teplo, a také přístup k čerstvé vodě, která by neměla zamrzat. Venčení by mělo probíhat v teplejší části dne, a hlavně by se pes měl hýbat, aby se zahřál. V mrazivých dnech je lepší zkrátit pobyt venku na minimum.

Pokud váš pes žije venku, zajistěte mu zateplenou boudu s dostatečnou izolací. Sláma je skvělá volba, protože dobře drží teplo a nesaje vlhkost. Pro domácí mazlíčky uvnitř je zase důležité, aby měli teplé a pohodlné místo na odpočinek, daleko od průvanu.

Zdroj: vivapets.com