Spí s vámi pes v posteli? 7 důvodů, proč byste mu to měli rozhodně dovolit

Patříte k těm, kteří nechávají svého mazlíčka ve své blízkosti po celou noc? Přestože existují pádné argumenty, proč to není vhodné, jsou i důvody, proč psovi klidně dovolit spát s vámi v jedné posteli. Které to jsou?

Konečné rozhodnutí, jestli se psem spát či nespat, zůstává vždy a jen na vás. Měli byste však vždy znát všechna možná rizika, jako je například přenos roztočů či jiných chorob. V takových případech se raději vyspěte na lůžku bez svého čtyřnohého přítele. Pokud však žádné potíže nemáte a spaní se psem vám naopak vyhovuje, klidně si takového nocování užívejte. Má to totiž i své značné výhody.

Více se dozvíte i v tomto zajímavém videu:

Spaní se psem má své výhody

Mnozí majitelé často podlehnou roztomilému vzhledu a kukuči štěňat a už odmala si je berou na noc do postele, aby je měli stále nablízku. Společnému nocování se pak zvíře špatně a těžce odnaučuje. Není to však vždy nutné, protože to má i své přínosy. V některých případech by jich bylo opravdu škoda nevyužít.

Pocit jistoty a bezpečí

Pokud nocujete se psem, dává to pocit bezpečí nejen vám, ale v podstatě se jedná i o přirozený instinkt těchto zvířat. Už z historie je známé, že domorodci často spávali se svými psy, kteří svou lidskou „smečku“ nejen hřáli, ale zároveň ji i chránili před možným nepřítelem a nebezpečím. Pes díky tomu získává ochranitelské sebevědomí.

Psí společnost v posteli značně ovlivňuje rychlejší usínání a kvalitnější spánek. Zdroj: Shutterstock

Lepší kvalita usínání i spánku

Psí společnost v posteli značně ovlivňuje rychlejší usínání a kvalitnější spánek. Měly by si ji dopřát hlavně starší ženy, kterým umožňuje rychlejší usínání právě díky výše zmíněnému pocitu bezpečí. Navíc psi se zpravidla schoulí k nohám a klidně spí, oproti například kočkám.

Zdravé srdce

Možná jste o tom ještě nikdy neslyšeli, ale spánek se psem dokonce snižuje riziko vzniku některých kardiovaskulárních onemocnění.

Žádné nervy

Přítomnost psa v posteli totiž značně uklidňuje a uchovává tak naši mysl klidnou. Zdárně se pak budete vyhýbat různým úzkostem a depresím. Budete vyrovnaní a více spokojení.

Silnější vzájemné pouto

Pokud trávíte každou noc v přítomnosti svého čtyřnohého mazlíčka, dochází k posílení vašeho vzájemného vztahu. Díky tomu bude pes nejen oddanější, ale zároveň i poslušnější. Je však na vás, jaká si vymezíte pravidla, abyste svého psa nerozmazlovali a bylo vám spolu fajn.

Pes v posteli je v podstatě takový příjemný hřejivý polštářek, díky němuž vám v noci jistě nebude zima. Zdroj: shutterstock

Pes jako hřejivý polštářek

Pes v posteli je v podstatě takový příjemný hřejivý polštářek, díky němuž vám v noci jistě nebude zima. Jeho přítomnost je obzvlášť příjemná během chladných dní, kdy se teplo psího těla pod peřinou hodí.

Reakce na možné zdravotní komplikace

Mnoha lidem může pes v posteli dokonce zlepšit kvalitu jejich života. Existují totiž psi, kteří jsou speciálně vycvičeni na pomoc osobám trpícími některými konkrétními nemocemi či poruchami spánku. Takoví psi například rozpoznají příznaky narkoleptického záchvatu a pomohou pacientům podat léky, které v tu chvíli nutně potřebují. Jedincům s posttraumatickou stresovou poruchou může přítomnost psa v posteli zmírnit úzkost a zahnat případné noční můry.

Zdroje: www.welovedogs.cz, www.nuf-nuf.cz, www.lifee.cz/galerie