Proč kočka mňouká? Málokdo rozumí kočičí řeči správně, přitom je to jednoduché

Znáte dobře kočíčí řeč? Řeč těla i mňoukání jsou u koček někdy docela podivné a mnozí si jej špatně vykládají. Proč vlastně kočka mňouká?

Zdroje: hobby.instory.cz, be.chewy.com

Kočky vznešené a mystické

Kočky jsou svéhlavé a prostě hůře čitelné než psi. Jejich chování nás často mate a nejsme si vždy jisti tím, co vlastně kočka chce. Opravdu chce to, co si myslíme? Kočky jsou také mystické a vznešené. O jejich schopnostech se tvrdí, že jsou až nadpřirozené. Zda jsou pověsti o kočkách pravdivé, musí každý majitel posoudit sám, nicméně vtipy o kočkách jsou vždy zásahem do černého.

Především pokud jste nikdy neměli tu čest, anebo jste dokonce snad původně pejskaři, kočičí chování vás může zaskočit, i když jistě časem vycítíte, co vaše Micinka či Mourek chtějí.

I majitelé koček někdy tápou a nevědí, co kočka chce. Zdroj: Nailia Schwarz / Shutterstock.com

Proč nás kočičí chování mate?

Kočky nejsou tak přímočaré jako psi, nechtějí intenzivní pozornost, ale spíš jen občasnou, abyste je prostě moc neobtěžovali, protože ony mají většinou vlastní život. Právě proto jsou pro kočky atraktivnější lidé, kteří jejich společnost odmítají a nesnaží si je získat. Říká se, že kočky milují ty, jež je nenávidí, a něco na tom je. Tito lidé za nimi neběhají, nesnaží se jim nadbíhat a v podstatě je ignorují. A to kočkám patrně imponuje.

Kočky stojí o pozornost hlavně těch, kteří o ně nejeví zájem, ale projevují i lásku majitelům. Zdroj: Shutterstock.com

Kočičí mňoukání, pokusování a vrtění ocasem

S kočkami je to prostě všechno trošku jinak. Útočí vám kočka na chodidla? Prostě si jen hraje, a pokud vás jemně pokusuje, jde dokonce o projev její lásky.

Masíruje vám střídavě tlapkami tělo? Cítí se patrně příjemně a prostředí jí připomíná blízkost matky. Přešlapováním na místě předními tlapičkami totiž koťata stimulují produkci mléka matky.

Víte, co chce vaše kočka? Zdroj: Olesya Kuznetsova / Shutterstock

Vrtí ocáskem jako pejsek? Tak pozor! Takhle projevuje kočka nepokoj a nespokojenost. Dráždíte ji něčím, co se jí rozhodně nelíbí. Okamžitě s tím přestaňte!

A proč kočky mňoukají? Jen kvůli vám! Kočky v zásadě mňoukáním s jinými kočkami nekomunikují. Matka volá svá koťata a obráceně, ale jinak na sebe kočky jen výhružně syčí či bojově vykřiknou. Kočky mňoukají, jen aby upoutaly pozornost svého majitele. Koukej, všímej si mě, něco chci! Nejčastěji si říkají mňoukáním o jídlo nebo chtějí pustit ven či do jiné místnosti. Často mňoukáním naznačují, že jsou s něčím nespokojené a že byste s tím něco měli dělat.