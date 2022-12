Proč kočka ráda sedí v krabici? Vědci to konečně zjistili

Říká se: „Můj dům, můj hrad.“ Pro kočku bývá takovým příbytkem obyčejná krabice. Čím je pro kočku vlastně tak výjimečná a proč v ní ráda sedí?

Pokud máte doma kočku, pak víte, že miluje různé těsnější pelíšky a zákoutí. Od pračky, šatní skříně až po košík s vypraným prádlem, kde dokáže prospat hodiny a hodiny. Dalším oblíbeným „kočičím bunkrem“ je kartonová krabice. Je vlastně úplně jedno, jestli je od bot nebo od televize. Kočky v ní nacházejí až překvapivé zalíbení. A vědci přišli na to, proč tomu tak je.

Pozorovatelna a pevnost

Ačkoliv na to nevypadá, kočka patří mezi predátory. Dokonce jedny z nejúspěšnějších. V porovnání se žralokem, jehož útok je smrtelný ve 25 %, anebo s vlkem, který zabije 60 % svých obětí, kočka slaví úspěch v 85 % svých loveckých pokusů. A to už je co říct!

Kočka loví tak, že se co nejvíce přiblíží ke kořisti a pak jen čeká na vhodnou příležitost k útoku. Krabice je pro ni totéž, co pro myslivce posed. Pozoruje z úkrytu, co se děje kolem, a jakmile zmerčí něco zajímavého, jde do akce. Krabice je ale také pro kočky určitý druh pevnosti, kam se uchýlí, aby si odpočinuly po (ne)úspěšném lovu.

Pro kočku je krabice také pozorovatelnou. Zdroj: Profimedia

Kartonový anti-stres

Přestože dnešní kočky a kocouři lovit nemusí a stravu dostávají od svých páníčků, jejich geny po předcích se nezapřou. Touha po vítězství přetrvává i u rozmazlených „gaučáků", kteří vypadají, že neumí do pěti počítat. Nicméně je důležité vědět, že takový lov je dost stresující záležitostí. Kočka při něm musí napnout všechny smysly a přirozené radary, které jí pomohou lapit, co potřebuje. Po takovém honu na myš je pak vyčerpaná a potřebuje dobít energii. A krabice je pro ni přesně to pravé místo k odpočinku.

Teplé útočiště ocení i kočičí máma s koťaty. Zdroj: Profimedia

Touha po teple

Dalším důvodem, proč kočičí plemeno tak hojně využívá kartonové krabice, je teplo. Spousta domácností má zimu od podlahy, což nižším zvířatům moc nesvědčí. Kočka má pak tendenci hledat místo, kde se stulí do klubíčka (a záměrně zmenší svůj objem těla), aby byla co nejméně vystavená chladu. Krabice z kartonu a lepenky je pro kočky taková teplá postel, kde nejsou velké teplotní ztráty a ona se v ní může v klidu prospat.

