Packa v misce s vodou může být u kočky signálem nebezpečí. Jde o její zdraví

close info Nils Jacobi / Shutterstock

Šárka Kabátová 13. 9. 2024 clock 2 minuty video

Už jste se setkali se situací, kdy kočky dávají packu do misky s vodou? Má to hned několik důvodů! Prozradíme vám nejen, proč to dělají, ale i jaké zdravotní komplikace může toto zvláštní chování naznačovat.

Kočky jsou oblíbená domácí zvířata, která však mají některé specifické způsoby chování. Jednou zvláštností je kočičí zvyk dávat tlapku do misky s vodou dříve, než se napijí. Obvykle se není čeho bát, ve skutečnosti je to docela normální, ale pokud má kočka mokré tlapky často, měli byste raději zbystřit. Může to být totiž signálem vážnějších zdravotních problémů. Co se dá vyčíst z pozice spánku koček? Podívejte se na toto YouTube video na kanálu ZEK: Zdroj: Youtube Instinkt Hlavním důvodem, proč kočky v běžné frekvenci strkají tlapky do vody před napitím, je přirozený instinkt. Souvisí to s citlivostí kočičích vousů. Kdyby kočka před pitím sklonila hlavu do vody, aby zjistila, jestli je mělká nebo hluboká, riskuje své vousy. Proto ke zmapování neznámého terénu využívají nejprve tlapky. close info Elena Vorman / Shutterstock zoom_in Hlavním důvodem, proč kočky v běžné frekvenci strkají tlapky do vody před napitím, je přirozený instinkt. Nuda, hra nebo stres Vzhledem k tou, že jsou kočky poměrně živá a hravá zvířata, může se někdy jednat o projev nudy, kdy se zvíře prostě baví po svém. Někdy je příčinou i nadměrný stres, v takovém případě přemístěte misku s vodou na jiné místo. Kdy stav signalizuje problém V běžné frekvenci tohoto kočičího zvyku se tedy nemusíte znepokojovat. Pokud je však vaše kočka více ve vodě než na suchu a nejde o standardní situaci, může mít zvíře zdravotní potíže, o nichž toto chování vypovídá. Zpravidla nastává u starších koček. Oční potíže Při výše zmíněném chování může mít kočka problémy se zrakem a neumí odhadnout vzdálenost, přestože je k tomu vybavena perfektní dalekozrakostí. Mnohdy to souvisí právě s věkem a horším viděním. Raději nechte kočce zkontrolovat zrak u veterináře. Problémy s pohyblivostí Dalším častým důvodem, proč kočky máčejí tlapky do vody více než je běžné, je špatná pohyblivost. Právě starší kočky mají již klouby opotřebované a postižené artrózou a artritidou. Oproti mladým kočkám dokonce namáčejí a olizují mokrou tlapku v sedě. close info kalyanby / Shutterstock zoom_in Při výše zmíněném chování může mít kočka problémy se zrakem a neumí odhadnout vzdálenost, přestože je k tomu vybavena perfektní dalekozrakostí. Zranění a bolest Příčinou namáčení tlapek do vody může být i jejich poškození. Například trhliny nebo popáleniny, které způsobují nepříjemnou bolest a svědění. Kočka si chce pomocí vody ulevit ochlazením. Kožní nemoci Kočka může také trpět alergií, kožními parazity nebo jinými kožními onemocněními a snaží se ulevit si od nepříjemných pocitů. Související články close Zvířata I mazlíček vás může nakazit: Přehled nemocí, které může člověk chytnout od psa nebo kočky video close Zvířata Jak naučit psa zvládat samotu: Těmito triky se vyhnete srdceryvnému vytí a zničené domácnosti video Zdroje: www.betterpet.com, www.lovepets.com.ua, www.bedivine.cz

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share X.com email_fill Email link Kopírovat close Zavřít

Newsletter Odeslat Odesláním souhlasím se Všeobecnými smluvními podmínkami a beru na vědomí Zásady zpracování osobních údajů spol. VLTAVA LABE MEDIA a.s.

Doporučené články