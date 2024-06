Mami, proč má ta žirafa tak dlouhý krk? Už jste to někde slyšeli? A znáte odpoveď? Žirafí krky jsou krásné, dlouhé a masivní. Pro žirafy jsou velmi důležité a rozhodně jim neposkytují jen lepší výhled do krajiny.

Záhadné žirafy

Žirafy jsou nepřehlédnutelné a patří k těm zvláštním druhům, které si snadno zapamatují i malé děti. Jsou to však zvířata, u kterých se například dlouho nevědělo, jaký vydávají zvuk. Zdálo se, že snad vůbec nekomunikují a odborníkům trvalo mnoho let, než byli schopni zachytit a rozeznat nenápadné zvuky, které vydávaly žirafy během noční návštěvy jezera.

Také v tomto příspěvku z YouTube kanálu SkvěláDvoJKa se dozvíte spoustu zajímavostí o krásných žirafách. Podívejte!

Zdroj: Youtube

Majestátní a nepřehlédnutelný žirafí krk

Ze ZOO si možná pamatujete, že existují různé druhy, které se liší flekatostí srsti. I to je velmi zajímavé, ale na žirafě vůbec nejzajímavější je její obrovský a dlouhatánský krk. I přes svoji ohromnou délku má jen sedm krčních obratlů páteře, stejně jako je to u myši i člověka a nepřeberného množství dalších živočichů.

Přemýšleli jste ale někdy na tím, proč má žirafa tak dlouhý krk?

Co by byla žirafa bez svého dlouhého krku? Asi nezvykle strakatá kravička s podivnými kožovitými růžky. Žirafí krk je pro zvířata nejen poznávacím znamením, ale také nepostradatelným vybavením.

Jako první se nabízí to, že díky dlouhému krku dosáhne žirafa až do míst, kam se jiná zvířata pro potravu nedostanou. Je to tak. Nikdo nemůže konkurovat výšce žiraf a tato majestátní zvířata potřebují hodně zeleně, aby svá veliká a vysoká těla uživila. Denně spořádá dospělé zvíře mezi 30 a 35 kilogramy zeleně.

Žirafí krk je nesmírně důležitý

Mimo jiné se žirafa pyšní také neobvykle dlouhým jazykem. Modro fialový až černý jazyk žiraf je až půl metru dlouhý a žirafy jím obratně umí stáhnout lístky z trnitých větviček akácií, které představují pro řadu dalších obyvatel savany nepřekonatelný problém.

Krk je ale pro žirafy zásadní i z několika dalších důvodů. Díky složitému systému cév má žirafa lepší termoregulační schopnosti a dobře čelí vysokým teplotám, které jsou pro Afriku typické.

Díky dlouhému krku mají velmi dobrý přehled o dění v krajině, což jim pomáhá orientovat se ve výskytu predátorů i jiných žiraf. Masivní, až dva metry dlouhý krk také slouží k boji, a to jak s predátory tak soky v lásce. V angličtině se takovému boji říká necking čili krkování!

Zdroje: studyfinds.org, sciencenews.org