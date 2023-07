Proč vás vaše kočka kouše a škrábe? Téměř nikdo to netuší. Podívejte

Kočky jsou mazlíčci, které milujeme a hýčkáme, ale proč nás ty malé potvůrky koušou? Kočičí kousání není jen nezvládnutá agrese. Kočky koušou z mnoha různých důvodů.

Zdroje: kocicibible.cz, handy-tricks.com

Kočka není pes

Srovnávání psů a koček je v mnoha ohledech zbytečné, vždyť jsou to docela odlišné druhy, ale v případě kousání se docela hodí. Zatímco psi koušou výhradně, pokud sebe nebo někoho brání a projevují svoji agresi, kočky koušou z mnoha dalších důvodu.

Psí chování je pro nás lépe čitelné, a dokonce se podobá lidskému. Kočičí kousání je ale v mnoha případech nečekané a kočky působí jako nevyzpytatelná svéhlavá stvoření. Koušou dokonce i z lásky a vy jim to můžete oplácet. Neznamená to ale, že byste se měli do kočičího kožichu zakousnout.

Kočky koušou s nadšením a z mnoha různých důvodů. Zdroj: shutterstock

Proč kočky koušou?

I u koček je kousání projevem emocí. Koušou nejen když jsou frustrované, ale také nadšené nebo radostné a stimulované příliš mnoha podněty.

Podívejte se na videopříspěvek o kousání a škrábání koček, které pro vás připravil autor z Top Zaujímavostí:

Kousání může být také součásti hry, čehož jste si určitě všimli. Kočka na vás někdy dokonce číhá za závěsem nebo se chystá ke skoku na hýbající se nohy v ponožkách. Bolestivý výpad následuje rychlé odběhnutí a často také prosvištění bytem, jako by kočce hořela u ocasu koudel. Vaše malá šelma se baví.

Kousání v kočičím světě

Kočky ale také pokusují láskyplně a můžete si všimnout, že při páření kocour kočku chytá zezadu za krk. Máma kočka také své potomky za kůži za krk přenáší. Jinak kousání není v kočičí říši obvyklé. Až na koťata, která se perou, ale na rozdíl od dospělých na sebe neútočí nebezpečnými drápky, ale jen se postrkují, povalují a koušou.

Koušou i koťátka, ale u nich jde vyloženě o hru. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Tyto kočičí způsoby patrně souvisejí s tím, že kočky mají často rády, když je chytnete za kůži za krkem. Ne však bolestivě. Takový hmat je může někdy až uklidnit a zpacifikovat, některá zvířata si intenzivní škrabkání a tlak zezadu na krk vyloženě užívají.

I když je kočičí kousání nepříjemné, patří ke hře, kočku ale můžete naučit, kdy je kousání povoleno a kdy ne. Pokud vás ani hry nebaví, pořiďte kočce parťáka nebo hračky, které ji zabaví i unaví.