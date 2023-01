Co vám říká pes, když vás olizuje? Budete překvapeni

Není nic hezčího, než když vám váš čtyřnohý kamarád projeví náklonnost. Může to dělat různými způsoby. Jedním z nich je i olíznutí. To má ale i další významy. Co vám chce pes sdělit, když vás začne olizovat? Toto gesto má v psí řeči hned několik významů. Budete překvapeni.

Dávají nám tak najevo svou náklonnost, ale také nám tím naznačují něco víc. Pokud vám váš pes olízne tvář, většinou vás to potěší, i když někteří páníčci se to snaží své čtyřnohé kamarády odnaučit. Buď jak buď, pro pejsky je to jeden ze způsobů komunikace, kterým sdělují poměrně konkrétní stanovisko. Pojďte se podívat, jak psí gesta a řeč těla číst:

Hygiena půl zdraví



Jak už jsme zmiňovali, letmé oblíznutí svému páníčkovi čas od času věnuje každý pes. Ne všem to může být příjemné a je to tak naprosto v pořádku. Přece jen při tak těsném kontaktu vám pejsek chtě nechtě předá i své bakterie, viry, ale i parazity. Pokud dbáte o řádnou hygienu svého čtyřnohého mazlíčka, není důvod panikařit. Pokud to ale s péčí o jeho tlamu a pravidelným odčervením vedete od desíti k pěti, raději se projevům psí náklonnosti vyhněte.

To, že vás pes má rád, váží si vás a uznává, může dát najevo různými způsoby. Zdroj: shutterstock

Náklonnost na prvním místě

V drtivé většině případů, kdy vám váš pes olízne tvář, se jedná o projev náklonnosti a také projev toho, že si vás váží. Psi používají i ve smečkách tento způsob komunikace k upevňování společenských vazeb mezi ostatními členy smečky. Stejně tak berou i vás. Navíc vám tak mohou projevovat i úctu, reflektuje vás tak jako svého pána a dává vám tak svůj postoj najevo.

Barometr nálady

Možná to bude znít divně, ale psy mají mnohem citlivější jazyk než lidé. Svými vytříbenými jazýčky dokáží velmi dobře rozpoznat, v jakém náladovém rozpoložení zrovna jste a s jakými pocity se potýkáte. Zároveň vás může takto „pusinkovat“ pro své vlastní potěšení. Je to činnost, která jej baví, je vám blíž a zároveň si užívá vaší výhradní pozornosti.

Oblíznutí tváře nebo úst může jednoduše znamenat, že má váš pes hlad. Zdroj: shutterstock

Co jsi měl dobrého

Psi jsou velcí mlsouni a jídlo je před nimi takřka nemožné schovat. Pokud si myslíte, že sníte-li si nějakou dobrotu jinde a váš pes to nepozná, jste vedle. Pokud vás pes přijde oblíznout, jednoduše je to kontrola, co dobrého jste jedli a malé očištění domnělých zbytků. Zároveň vám ale tímto gestem může pejsek naznačovat, že to je on, kdo má hlad. Jakmile vás začne olizovat a pohledem bude směřovat k prázdné misce, je to jasný signál, že váš mazlíček má jednoduše hlad. Kromě náklonnosti a žádosti o jídlo, může opakované psí oblíznutí znamenat touhu po vaší pozornosti. Ví, že na psí „pusu“ zareagujete. Buď je to tedy signál k tomu, že se nudí a chce si hrát, nebo chce jednoduše ven.

Jsou psí sliny léčivé?

Traduje se, že psí sliny jsou léčivé. Je to částečně pravda. Jak už jsme zmínili, je dobré dbát o psí hygienu a starat se i o jeho chrup. U zdravého psa se pak dá hovořit o léčivých slinách, ty obsahují dezinfekční látky, jež vám pejsek při oblíznutí předává. Zároveň obsahují látky, které podporují hojení ran. Neznamená to však, že pokud se pes poraní, stačí, když si ranku ošetří sám. Naopak, jeho intenzivní péče o poranění bývá spíše ke škodě, než ku prospěchu, psí sliny by se do otevřené rány dostat neměly.

