Proč vám pes pokládá hlavu na koleno? Je to jinak, než si většina lidí myslí

Oslovili jsme odborníka, aby rozklíčoval některá psí gesta a jejich význam. Proč vám například váš pes pokládá hlavu na koleno? Budete překvapeni, co vám tím chce říct.

O člověku se říká, že je pán tvorstva. Ale i ten potřebuje lásku, věrnost, oddanost, sdílení. Najít tyhle vlastnosti v běžné společnosti je leckdy nemožné, proto se spousta lidí upíná na zvířata, zejména na psy. Aby ne – jsou přímí, opravdoví, nezáludní a hlavně oddaní. Ale rozumíme jim?

Na videu najdete návod jak lépe pochopit psí řeč:

Láska beze slov

Láska lidí k pejskům je bezbřehá, což dokládá fakt, že v českých domácnostech žije 2 milionů „hafanů“. Vztah mezi pánem a zvířetem bývá velmi těsný. Přestože člověk nerozumí psímu štěkotu a pes zase české lingvistice, je tu určitá citová komunikace, která funguje na základě doteků, gest, pohledů či zvukových projevů. Oslovili jsme proto psího psychologa a zeptali se ho na význam některých gest a projevů chování.

Proč si pes opírá hlavu o vaše koleno?

Určitě se vám někdy stalo, že pejsek (ačkoliv má svůj luxusní pelíšek), přijde k vám a položí si hlavu na vaši nohu nebo se opře o vaše koleno. Vrtá vám hlavou, proč to dělá? V psí řeči je to projev náklonnosti a touhy po větším spříznění. Pejsek vám tím dává najevo svou oddanost, věrnost a parťácví.

Pes může opírat hlavu o vaše koleno z několika dalších důvodů, které mohou být spojeny se vztahem mezi vámi a psem, jeho potřebami nebo jednoduše s jeho preferencemi. Psi jsou společenská zvířata a mají rádi fyzický kontakt s lidmi, které mají rádi.

Když pes opírá hlavu o vaše koleno, může to být způsob, jak se cítit blíže k vám a vyjádřit vám náklonnost. Opírání hlavy o vaše koleno může poskytnout psovi také pocit bezpečí a pohodlí. Váš pes se může cítit uvolněnější a spokojenější, když má s vámi fyzický kontakt. Psi se často snaží upoutat naši pozornost, a když si pes opírá hlavu o vaše koleno, může to být způsob, jak vás získat a vyvolat pozornost nebo interakci.

Hlava na koleni znamená projev lásky a věrnosti. Zdroj: Profimedia _

Proč se na vás namačkává na gauči?

Někdy se stane, že si na vás pejsek vyskočí a zalehne vás. Jindy se na vás trochu namáčkne a odpočívá s vámi u televize. Co se děje? Veskrze nic. Pejsci vás berou jako člena smečky a projevují vám tím svou vážnost a sympatie. Tenhle blízkost se dá brát i jako ochranitelské gesto, kdy vám pejsek projevuje loajalitu a schopnost vás bránit.

Proč s vámi pochoduje do koupelny?

Možná, že vám to nepříjemné, ale zkuste se nad to povznést. Váš psí miláček totiž bere doprovod jako svou čestnou povinnost. Jste součástí jeho smečky a on vás chce chránit.

Proč odpočívá s hlavou na vašem krku?

Tahle poloha vám nemusí být dvakrát příjemná. Nicméně váš pejsek k ní může mít pádné důvody. Dokonce zdravotní! Mazlíci, kteří tohle gesto často dělají mohou mít problémy s dýcháním, případně se srdcem. Proto neváhejte a raději navštivte veterináře.

Pokud váš hafan vyhledává vyvýšenou polohu, může to být signál dechových problémů. Zdroj: Profimedia

Proč pejsek tak rád spí s vámi v posteli?

Důvod je prostý a trochu jiný, než byste čekali. Hafanovi se totiž líbí vyvýšené místo, kde má své pohodlí a zároveň i dobrý výhled, ze kterého může bez problému hlídat svůj rajón.

Jak poznáte, že váš vás mazlík miluje?

Kupodivu podle očí. Pro psy je oční kontakt zásadní. Podle vědců se pejskům během očního kontaktu uvolňuje chemická látka – oxytocin, neboli „hormon lásky“, který ve zvířeti vyvolává touhu po sounáležitosti, blízkosti a pohodlí.

Může mít pes více páníčků?

Pejsek bere rodinu jako smečku, ale páníčka má jenom jednoho. Na něj je fixovaný a projevuje mu největší oddanost. Většinou je to osoba, která se o pejska nejvíce stará.

