Dělá váš čtyřnohý přítel psí kusy během doby, kdy jste v práci? Má psí život nebo zvládá osamění dobře? I psi vnímají samotu různě, a to, co často považujeme za zlobení a špatné chování, je jen projevem úzkosti. Proč byste neměli nechávat psa dlouho samotného?

Mít pejska je hezké. Nebude ale doma sám?

Sice se může zdát, že je to poměrně jasné, ale vždy se hodí připomenout, že psi jsou citliví, a pokud je nazýváme nejlepšími přáteli člověka, na oplátku bychom jimi také měli být. Důležité je uvědomit si své možnosti už při pořizování psa, protože zvíře se stane členem naší rodiny, který se však sám o sebe nepostará a je odkázaný na pomoc jako malé dítě.

Jak vnímají psi odloučení a čeho bychom se měli vyvarovat? Připomene vám to tento příspěvek z YouTube kanálu Smelly Belly.

Jak dlouho může zůstat pes sám?

Radost, se kterou nás po příchodu domů vítají, je opravdová a neskrývá se za ní jen pomyšlení na jídlo nebo procházku. Každého psa je proto vhodné na situaci doma přivyknout a ukázat mu, že odchod majitele z domu není žádné drama, protože se brzy zase vrátíte. Jak brzy?

Psa byste neměli nechávat doma samotného víc než osm hodin. Už teď je jasné, že ve skutečnosti to bude hodin minimálně devět vzhledem k pracovní době, případně ještě o něco déle kvůli dojezdu do a z práce atd. Pokud je však členů domácnosti víc, snažte se trochu si rozvrh upravit tak, abyste pejskovi čekání zkrátili, jak nejvíc je to možné.

Psí psýcha je skutečná, zvířata mohou trpět separační úzkostí stejně jako lidé. S tímto stresem se ale lze vyrovnat. Ideální je nacvičovat váš odchod a hodiny osamění už od nízkého věku, ale postupně.

Pamatujte, že dokonce i změny v rutině mohou psa stresovat, a pokud je to možné, dopřejte mu nejen vaši blízkost, ale také co nejpravidelnější program. To, co považujeme za nevhodné a destruktivní chování, může být právě symptom separační úzkosti.

Projevuje se například takto:

Pes o samotě vyje, štěká a kňučí bez příčiny.

Snaží se dostat ven z bytu i zahrady.

Škrábe nebo naráží do dveří, oken i nábytku.

Močí nebo kálí v bytě, i když má jinak normální návyky a bez obtíží čeká na procházku, aby se venku vyprázdnil.

Nadměrně se olizuje nebo kouše, čímž sám sobě způsobuje lysiny a dokonce i rány.

close info smrm1977 / Shutterstock zoom_in Separační úzkost se týká i psů.

Jak připravit psa na hodiny osamění?

Čím začít při nácviku a jak zpříjemnit psovi váš odchod? Nachystejte domov na vaši nepřítomnost.

Psovi dejte najíst a zajistěte mu dostatek čerstvé vody. Pokud je to možné, dejte mu také možnost nějaké zábavy. Nudící se pes dokáže velmi rychle najít a poničit nejen boty a nábytek, ale také rostliny, které pro něj navíc mohou být i toxické.

Psi rozhodně vnímají pach majitele a je pro ně důležitý. Někteří odborníci doporučují nechat psovi oblečení nebo ručník, který vámi voní.

Před odchodem psa vyvenčete, aby netrpěl také nemožností se vyprázdnit. Počítejte s tím, že hned po návratu domů budete muset opět zajít se psem na procházku.

Můžete také před odchodem psa podarovat nějakou žvýkací hračkou nebo pamlskem, aby byl pro psa váš odchod také něčím příjemný.

Než opustíte domov, nechte psa v klidu. Nemluvte na něj příliš, potlačte vlastní emoce a chovejte se velmi věcně. Se psem se nesnažte loučit. Pokud se vám podaří odcházet v klidu, bude to lepší pro vás i psa.

Zdroje: hobby.instory.cz, webmd.com