Stresové situace se bohužel týkají i našich psích mazlíčků. Zpravidla je nutné hledat příčinu a situaci včas řešit. Stejně tak je dobré vědět, proč vyděšeného psa nikdy zbytečně neutěšovat.

I psi mají strach a jsou vyděšení. Tento stav jim může vyvolat někdy téměř cokoliv. Na rozdíl od člověka jim však nelze původ stresoru racionálně vysvětlit a tím je stresu zbavit. Jakmile se pes začne bát, dostává se do režimu "boj nebo útěk" a tělo produkuje stresové hormony. Dojde ke zvýšené frekvenci tepu, zvýšenému tlaku a hladinám cukru v krvi. Pes bývá v tento okamžik agresivnější a snaží se utéct. Léčba strachu není nevyléčitelná, jen to chce jistou dávku trpělivosti. Pokud si však všimnete, že pes trpí stresem opakovaně, začněte s jeho odstraňováním co nejdříve. Čím častěji a déle se pes bojí, tím je stres, který prožívá, hlubší a více zakořeněný.

Jak neutěšovat psy se podívejte v tomto YouTube videu na kanále Doggy Dogs:

Zdroj: Youtube

Projevy stresu u psů

Psí strach se projevuje různě. Někdy štěkotem, jindy kňučením, ale mnohdy i vytím, třesem, nadměrným slintáním, zvracením, agresí, a také destruktivním chováním. Přestože je v tuto chvíli přetížena jeho nervová soustava a kardiovaskulární systém, nejde o životu ohrožující situaci a měli byste ji zvládnout společně.

close info Profimedia zoom_in Přestože máte ve chvíli, kdy je váš pes ve stresu a vyděšený, strach, nikdy ho zbytečně nezačněte utěšovat.

Nikdy psa neutěšujte

Přestože máte ve chvíli, kdy je váš pes ve stresu a vyděšený, strach, nikdy ho zbytečně nezačněte utěšovat. Tím ho v nejistotě ještě víc utvrdíte. Nabude dojmu, že se jedná o nestandardní situaci, a že je strach adekvátní.

V této situaci se snažte zachovat klid, pevné sebevědomí a ukázat zvířeti, že se nejedná o nic nebezpečného. V tuto chvíli můžete jeho pozornost odvést jeho oblíbenou hrou nebo známými povely. Zvíře by mělo ve svém páníčkovi cítit bezpečí a oporu.

Pes si musí postupně zvyknout

Zpočátku se dané stresové situaci můžete zkusit po první nepříjemné zkušenosti chvíli vyhýbat. Časem však zvíře stresující situaci vystavujte, ale postupně. Pokud se obává nějakého zvuku, pouštějte mu podobné zvuky nejprve potichu a postupně je zesilujte. Stejný princip platí i pro kontakt s některými lidmi, k nimž cítí zvíře jistou nedůvěru a má z nich obavy. Začínejte s kontaktem vždy na větší vzdálenost, kterou budete postupně zmenšovat.

close info Profimedia zoom_in Jakmile pes situaci zvládne, odměňte ho pamlskem a dejte mu to najevo i nějakým gestem.

Odměna jako motivace

Nezapomeňte svého miláčka za každý úspěch dostatečně chválit a odměnit ho zaslouženým pamlskem nebo nějakou hračkou. Nikdy ho ve stresu netrestejte.

Vždy není od věci porada s veterinářem

Pokud je stresová situace u psa doslova neodbouratelná a má blízko k panice, poraďte se vždy s odborníkem. Můžete využít rady psích psychologů nebo vašeho zkušeného veterináře. Pejskům v těchto chvílích často pomohou uklidňující kapky, které produkují feromony, ale lze využít i takové, které jsou založené na přírodní medicíně či bylinkách.

Zdroje: www.becydog.cz, www.mazlickoviny.cz, www.svetkrmiv.cz