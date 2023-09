Proč vám pes čichá k rozkroku? Je to jinak, než si většina lidí myslí

Někteří psí projevy jsou legrační, některí překvapivé a někdy se vám zdají v rozporu se slušným chováním. Nicméně věřte tomu, že má váš pejsek ke svým výstřelkům své důvody.

Na těle jsou intimní místa, která si každý z nás chrání. Proto jakékoliv doteky, nárazy nebo dokonce i pohledy do těchto partií jsou považovány za nevhodné nebo dokonce pobuřující. Ovšem v psí říši taková omezení neexistují, a když jde o páníčka (nebo jeho smečku), pak si pejsek nebere servítky a dělá si co ho napadne. Třeba strká hlavu do páníčkovi do rozkroku. Proč si zrovna vybral tohle místo? V čem je pro něj tak přitažlivé?

Na videu na YouTube, na kanálu ZEK, najdete rady, podle kterých lépe pochopíte řeč vaše psa:

Pod drobnohledem

Zatímco pro většinu z nás je rozkrok intimní partií používanou k vyměšování a reprodukci, v psích očích jde o úžasný informační materiál. Pejsek podle něj pozná spoustu informací, třeba i to, kdy jste měli naposled sex. Podle vědců za tuhle dovednost může takzvaný vomeronasální orgán , který je velmi citlivý na detekci pohlavních hormonů – feromonů. Lidé ho kupodivu mají také, ale v degenerativní formě, takže prakticky nefunguje. Proto se pejsci o svých páníčcích dozvědí i ty nejdůvěrnější informace.

Pro psa je očuchávání intimních partií běžnou záležitostí. Zdroj: Profimedia

Podpaží místo občanky

Psí čenich se často zavrtává i do lidského podpaží, kde je spousta aromatických žláz, které vypoví o dalších tajemstvích. Hafan se z nich dozví, jakého je páníček pohlaví, kolik mu je asi let a jakou má momentální náladu. Zajímavé je, že tahle „čichová zkouška“ odhalí i to, jestli je žena v plodném období nebo má menstruaci. Hafan si z těchto útržků poskládá obrázek o svém páníčkovi a pak už jen ví, s kým má tu čest.

Pes dokáže rozpoznat, kdy je jeho panička těhotná. Zdroj: Profimedia

Psí čenich v akci

Bohužel pejsci se ve svém čichovém průzkumu neobracejí jen na členy své rodiny, ale testují i okolí. Proto se téhle pachové zkoušce nevyhnou ani kamarádi, kolegové nebo sousedé. Zatímco známí takový projev zájmu nejspíš přejdou s úsměvem, cizím lidem může být dost nepříjemný. Podle vědců však jde o čistě biologickou věc a nikdo toto psí chování jen tak neodnaučí. „Je to jako byste si o někom přečetli noviny,“ říká jeden z badatelů psí duše. A tak to všichni musíme brát.

Zdroje: www.ctidoma.cz, www.hobbio.cz