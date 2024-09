Máte doma nového pejska, který se k vám permanentně lísá a olizuje vám nohy? Můžete ho to lehce odnaučit pomocí ponožky nebo hračky. Proč to ale dělá? Podívejte se, důvod vás možná překvapí.

Pes je nejlepší přítel člověka, ale občas má podivné záliby, kterým člověk jen tak neporozumí. Například, proč vám vaše štěně, či dokonce někdy i dospělý pes, olizuje nohy? Pro psy je to naprosto normální chování, ale pro člověka je to zkrátka těžko pochopitelné.

Proč zrovna nohy a proč jen vaše? Důvody mohou být různé. A existuje také spousta řešení, jak vašeho čtyřnohého miláčka olizování nohou odnaučit.

Video, proč psi olizují vaše nohy, najdete na Youtube kanále Mrs. YBAL Dog:

Zdroj: Youtube

Proč pes líže nohy páníčka

Psi mají více důvodů, proč vám olizují nohy. Prvním může být to, že pes si tímto aktem vyžaduje vaši pozornost. Pokud máte například štěně, které vám olizuje nohy, a vy se smějete, protože vás to přirozeně lechtá, pes si navykne na to, že olizováním nohou dostane vaši pozornost.

To znamená, že vždy, když si bude chtít hrát, když bude potřebovat vyvenčit, nebo když bude mít hlad, pes využije olizování nohou k tomu, abyste mu věnovali pozornost.

close info fongbeerredhot / Shutterstock zoom_in Váš pes miluje vůni a chuť zpocených nohou po horké sprše. Proto vám olizuje nohy.

Dalším a lehce nechutným důvodem může být, že psovi to zkrátka chutná. Zpocené nohy jsou pro psy lahůdka. Často vám například olizují chodidla, když jste po horké sprše, jelikož slaný pot na nohách je pro ně delikatesou.

Dalším důvodem může být, že psy olizování nohou uklidňuje. Olizování totiž uvolňuje endorfiny, monotónní lízání nohou pro ně představuje uklidňující aktivitu. Někteří psi se tím například uklidňují, když se cítí úzkostně nebo jsou ve stresu.

Co dělat, aby přestali

Pokud chcete, aby vám pes přestal olizovat nohy, existuje spousta možností, jak toho docílit. První možností je nosit doma ponožky nebo bačkory, aby se k vašim nohám pes nedostal. Další možností je psovi dát něco jiného, například hračku.

Když se bude soustředit na hračku, nebude vám olizovat nohy. Pokud však bude mít stále zálusk na vaše nohy, pak je ideálním řešením mu dát svou starou ponožku. Ve vaší ponožce budou pachy, které pes tak miluje, a které jej k vám přitahují. Když bude cítit z ponožky váš pach, už nebude mít potřebu vám olizovat nohy.

Zdroje: www.akcniceny.cz, www.purina.it