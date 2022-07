Co pes dává najevo tím, když vás olizuje? Je to jinak, než si mnozí myslí

Pejsci rádi a leckdy i často olizují obličej nebo ruce svého páníčka, což spousta lidí přisuzuje tomu, že tak vyjadřují svou lásku a náklonnost. Ne vždy to ale platí. Čtyřnozí chlupáči totiž někdy svého pána olizují i ze zcela jiného důvodu. A s láskou to nutně souviset nemusí.

Zdroje: vaschovatel.cz, krmimkvalitne.cz, bezednamiska.cz

Psi jsou tvorové věrní a svému páníčkovi mohou svou přízeň dokazovat několika způsoby. Mezi ty nejčastější patří i například olizování rukou anebo obličeje. K tomu dochází například po ránu, když se po probuzení se svým mazlíčkem vítáte, případně po příchodu z práce. Ano, v drtivé většině případů vás váš zvířecí miláček skutečně olizuje proto, že vás má rád a chce vám dát svou lásku dostatečně najevo. Jindy se vám ale pomocí „líbání” snaží dát najevo něco docela jiného.

Něco po vás chce

Když za vámi váš pejsek zničehonic přijde a začne vám lízat ruce či obličej, pravděpodobně se něčeho dožaduje. Má hlad, potřebuje napít anebo chce jít ven na procházku. Možná ale také jen touží po vaší pozornosti a olizováním vám chce dát najevo, že je u vás a potřebuje, abyste si jej všímali a mazlili se s ním.

Chce vás rozveselit

Psi velmi dobře vycítí, když jsou jejich páničci smutní, něco je trápí či zkrátka nemají svůj den. A chtějí to velmi rychle napravit a alespoň na chvíli vás rozveselit. Proto se k vám mohou přitulit, lehnout si k vám, anebo vás začít olizovat. Kromě toho, že vás touží rozptýlit, vám také chtějí dát najevo, že jsou s vámi a nemusíte si na vše připadat úplně sami.

Psi jsou velmi vnímaví, a tak dovedou vytušit nejen špatnou náladu, ale i zdravotní stav svého pána. Zdroj: Roman_studio / Shutterstock.com

Touží vás očistit

Psi svá malá štěňata častou lížou, aby je zbavili nečistot a vyčistili je. Jde o vrozený instink, kterému se pejsci zkrátka neubrání. Když vás teda pes líže na obličeji, je dost možné, že jen chce, abyste byli dokonale čistí a na vaší tváři se nenacházely nejrůznější bakterie. Je navíc obecně známo, že psí sliny obsahují dezinfekční látky, které skutečně působí protizánětlivě a dokáží bakterie zahubit.

Jsou psí sliny léčivé?

Jak již bylo zmíněno, psí sliny obsahují látky, které hubí bakterie. Rozhodně to ale neznamená, že byste měli nechat svého pejska olizovat vaše otevřené rány. Není to bezpečné ani pro něj, ani pro vás. Z psích slin by se do poranění mohla zanést infekce a léčba by se protáhla o několik týdnů. V případě otevřených ran tedy vsázejte raději na prostředky z lékárny.

Pokud vám olizování od psa vadí, protože mu páchne z tlamy, můžete mu pořídit hračky na čištění dutiny ústní. Zdroj: Photology1971 / Shutterstock.com

Jak odnaučit psa olizování

Přestože psi olizování svého páníčka myslí dobře, nemusí být jejich chování každému úplně příjemné. Pokud do této skupiny chovatelů patříte i vy, můžete psa lízání poměrně rychle odnaučit. Jakmile se k vám váš miláček přiblíží a vy tušíte, co má v plánu, přestaňte si jej všímat. Když pak vzdá své snažení vás olíznout, pochvalte jej, pohlaďte a případně jej také odměňte nějakým pamlskem. Pejsek pak časem pochopí, že vám jeho olizování není příjemné.