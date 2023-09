Napadlo vás někdy, proč vám pes olizuje obličej? Nejčastějším důvodem je projev lásky a náklonnosti, ale může to znamenat i něco mnohem víc.

Olizování obličeje je pro psy přirozeným způsobem komunikace. Dělají to, aby vyjádřili své emoce, potřeby nebo dokonce jen tak pro radost a potěšení. Vždy je jen na vás, jak budete reagovat a dáte to svému mazlíčkovi najevo. Pro někoho může být psí olizování obličeje příjemné, druhému zas nepříjemné. Co všechno pes touto formou vyjadřuje?

Více o psím olizování lidského obličeje se dozvíte z tohoto videa:

Zdroj: Youtube

Projev náklonnosti

Nejčastěji psi olizují lidem obličej proto, že je milují a jedná se o projev lásky. Tímto způsobem vyjadřují často náklonost nejen svým páníčkům, ale mnohdy i některým jiným psům. Jedná se o přirozený instinkt, který se štěňátka učí od své matky. Olizování obličeje může být také v tomto smyslu jistým projevem podřízenosti. Pes takto dává najevo, že svého pána respektuje.

close info Profimedia.cz zoom_in V některých případech může pes olizovat obličej také proto, že se snaží získat pozornost.

Sběr informací

Psí jazyk se od lidského liší mnohem lepší výbavou a kvalitnějšími schopnostmi. Psí jazyk má receptory, kterými dokáže vnímat váš psychický stav, náladu a pocity.

Touha po pozornosti

V některých případech může pes olizovat obličej také proto, že se snaží získat vaši pozornost. Možná se pes nudí nebo se cítí osamělý. Chce o sobě dát vědět a je mu jedno, jestli je vám to milé či nepříjemné, bývá rád za každou vyvolanou reakci. Zpravidla však většina lidí reaguje na olizování psa pozitivně, a to smíchem, pomazlením nebo pohlazením.

Jste pro psa pochoutkou

Pes může váš obličej také olizovat pro vaši konkrétní chuť a vůni, prostě a jednoduše mu chutnáte. Psi zpravidla touží po všem, co je láká těmito smysly. Kůže má navíc lehce slanou příchuť.

Hygiena jako instinkt

Olizování je pro psa vlastně jistým synonymem pro hygienu. Pokud vás pes olizuje na obličeji, možná se vás snaží očistit. Mužům se psi velice rádi také počechrávají jazykem ve vousech.

close info Profimedia.cz zoom_in Pes může váš obličej také olizovat pro vaši konkrétní chuť a vůni, prostě a jednoduše mu chutnáte.

Hlad nebo žízeň

Dalším signálem, proč vám váš pes olizuje obličej, je možná fakt, že je hladový nebo má žízeň. Stejným způsobem to dělají štěňata fenkám, když žádají o krmení.

Zdravotní problémy

V některých případech může olizování obličeje být známkou zdravotního problému. Pokud vám pes olizuje obličej často a ve velké míře, může vám chtít dát najevo, že se necítí komfortně. Poznáte to i z dalších průvodních jevů, jako je například změna chuti k jídlu nebo zvracení. V tomto případě neváhejte a raději situaci konzultujte s veterinářem.

Zdroje: www.vaschovatel.cz, www.profigranulka.cz, www.profigranulka.cz