Stane se vám někdy, že přistihnete svého čtyřnohého miláčka sáňkovat? Možná se to na pohled zdá humorné, ale ve skutečnosti je to vážnější, než jste si mysleli. Pes si tím řeší zdravotní problémy.

Psi někdy dělají věci, které lidem mohou připadat humorné. Spí s nohama nahoře a otevřenou tlamou, honí se za svým ocáskem, běhají ze spánku. Ale co například psí sáňkování neboli otírání řitního otvoru o trávu či o zem? Vám to možná připadá legrační, ale věřte, že váš pejsek k tomu má velice dobrý a zásadní důvod. Řeší tím velice vážné zdravotní potíže.

Psí sáňkování

Pokud jste si všimli, že váš pes sáňkuje docela často, nebo jej často nacházíte, jak si líže řitní otvor, může to být způsobeno vážnými zdravotními komplikacemi vašeho miláčka. Nemusí se jednat o pouhé svědění, ale časté sáňkování může značit například napadení červy.

close info Profimedia zoom_in Psí sáňkování může působit vtipně, ale psi mají ve skutečnosti veliké potíže, když toto dělají.

To poznáte tak, že kromě častého tření o zem budete moci pozorovat celkové zhoršení stavu vašeho pejska. Nebude mít tak velkou chuť k jídlu, bude apatický a nebude si chtít hrát. Také může mít průjem či často zvracet. Pokud u svého psa tyto příznaky vypozorujete, vezměte jej neprodleně k veterináři.

Ucpané žlázky

Nejen červi však mohou být příčinou tohoto legračního volání o pomoc. Může to být také tím, že má váš čtyřnohý miláček ucpané anální žlázky. Ty slouží k produkci pachového sekretu a za normálních okolností se vyprazdňují při stolici. Když se však sekret zahustí, žlázky se nemohou vyprázdnit.

Tento problém není u psů neobvyklý, ale neměl by být brán na lehkou váhu. Jelikož v důsledku hromadění sekretu se žlázky ucpou, což znamená, že vašeho mazlíčka bude velice svědit anální otvor. Ucpané žlázky také provází bolest, což znamená, že pejska vezměte co nejrychleji k veterináři, abyste mu od bolesti ulevili co nejrychleji. Pokud totiž tento problém bude pokračovat bez pomoci odborníka, žlázky se mohou zanítit.

