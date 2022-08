Proč na vás skáče váš pes: Je to úplně jinak, než si nejspíš myslíte

Pes je prostě parťák! Je věrný, nezradí a ještě skáče radostí, když se vracíte domů. Nebo je to jinak?

Každý pes je tak trochu třeštiprdlo. Stačí ho pustit z vodítka a hned se rozeběhne a začne očichávat, co se dá. A nedej bože, když se na obzoru objeví chodec, pak je témě stoprocentně jisté, že jeho kalhoty, potažmo sukně či šaty dostanou tu pravou psí patinu. Proto se většina páníčků snaží svého čtyřnožce přivolat, ale touha „skočit někomu na kalhoty“ je prostě pro něj zajímavější. A tak nezbude nic jiného, než omluvy, domluvy a cvaknutí vodítka. Ne všichni totiž tolerují psí skákání.

Zvířecí manipulace

Ale proč ty čtyřnožci na nás lidi skáčou? Podle znalců psí povahy jde o projev radosti. Ale také vypočítavosti. Pejsci jsou totiž docela mazaní a dokáží se svými páníčky pěkně manipulovat. Skákáním si tak vynucují pozornost, jako malé děti. Běda vám, když se díváte jinam! Pejsek vás hned počastuje štěkáním, kňučením a kouká na vás „psíma očima“. Odoláte? Těžko. Pokud je to štěně, končí ve vaší náruči. Větší pejsci zase touhle metodou vynutí spoustu proviantů, včetně podrbání či pamlsků.

Psí oči dokáží získat každého. Zdroj: Profimedia

Psí touha vás přerůst

Některá větší psí plemena vám zkouší tak trošku „přerůst přes hlavu“. A skočit na vaši tvář, aby vás mohli olíznout. Tenhle bezprostřední akt lásky můžete brát pozitivně, ale z hlediska psí kázně není zrovna žádoucí. Kynologové proto doporučují skákání u pejsků regulovat. Jednak se váš chlupáč naučí trochu disciplíny a druhak vás nebude mít tak „na salámu“. Jak tedy můžete vytvářet pejskovi „skokanské překážky“?

Čekání na páníčka je pro pejsky dlouhé... Zdroj: Profimedia

Nastavené koleno

Abyste dali svého pejska trochu „do latě“, využijte vítacího ceremoniálu při návratu domů. Sehněte se ke svému psímu miláčkovi a položte mu ruku na čumák (částečně může zasahovat i přes oči) a dejte povel: „Sedni!“ Pokud to udělá (což napoprvé moc nečekejte), dejte mu odměnu. Spousta pejsků ale na povely zpočátku nereaguje a chce své páníčky tradičně přivítat poskokem. V tom případě nastavte proti chlupáčovi koleno a řekněte mu důrazně: „Nesmíš!“ Pokud správně zareaguje, dejte mu pamlsek. Když se nechytne, tak zkuste jinou možnost „převýchovy“.

Při vítání psího kamaráda trochu zkroťte. Zdroj: Profimedia

Dělání „neviditelného“

Další způsob, jak vašeho vítače zbavit skákání, je ignorace. Pro pejska, který byl zvyklý na vaši vřelost a pozornost, je najednou váš postoj „mtvého brouka“ tak trochu novinkou. Počítejte s tím, že se bude dožadovat své pozornosti a když ji nedostane, jeho skákání (driblování pacičkami) a kníkot se ještě zintenzivní. Zkuste nepodlehnout a věřte, že brzy se pejsek unaví a uklidní. A to je ten správný okamžik, když se s ním můžete přivítat. Za pár dní si už uvědomí, že váš zájem a pozornost získá v momentě, když se zklidní.

Dělat neviditelného, když na vás pejsek skáče a kňučí je někdy těžké. Zdroj: Profimedia

Když je skákání zakázáno

Jistě, pejsek se s vámi může chovat vzorně, ale „distingovanost“ psího gentlemana pomine, jakmile se ve dveřích objeví návštěva. To najednou začne zase všechny postaru vítat poskokem a kňučením. Počítejte s tím a místo znepokojivého hudrání dejte pejskovi povel – například „Pelíšek“ nebo „Sedni!“. Váš hlas ho vytrhne z vítacího amoku, a pokud pejsek poslechne, nezapomeňte mu dát zase odměnu.

Pes si dokáže vynutit vše, co chce. I ochutnávku toho, co právě jíte. Zdroj: Profimedia

Stopka na „cizince“

Jiná situace nastává venku, při procházce. Váš chlupáč má najednou velký manévrovací prostor a hůř se koriguje. Pokud ho pustíte z vodítka, riskujete, že se vrhne na kolemjdoucí, kteří jeho nadšení nebudou vítat s otevřenou náručí. Jistě, někteří jsou shovívaví, ale jiní třeba mohou mít z pejska strach. Obzvlášť pokud se jedná o staré lidi nebo maminky s malými dětmi. Jak tedy pejska zastavit, aby je neobtěžoval? Důležité je zasáhnout včas a rychle přesměrovat jeho pozornost na něco jiného. Můžete mu hodit míček, hrát si s ním na schovávanou nebo mu schovat pár pamlsků a nechat ho, aby je našel. Chce to trpělivost, ale až se to váš pejsek naučí, budete skvělá dvojka. A jak se říká – opakování je matka moudrosti – proto poučte o svých opatřeních i celou rodinu. Když budete všichni „táhnout za jeden provaz“, náprava přijde o to dřív!



Další inspiraci najdete na tomto videu:

