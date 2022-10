Proč na vás pes skáče, když se vrátíte domů. Některé důvody vás překvapí

Těšíte se domů na svého psa, který vás pravidelně vítá skákáním? Do jisté míry to může být příjemné a zábavné. Horší situace nastává, když přicházíte s návštěvou a váš mazlíček ignoruje všechna napomínání a příkazy. Prozradíme vám, proč pes v tento moment skáče a co se s tím dá dělat.

Pokud máte doma psa, tak zcela jistě víte, že se projevuje mnoha způsoby. Je však na vás, jaká pravidla mu nastavíte. V každém ohledu by měl dodržovat základní principy a reakce na povely, jeho páníček by měl pro něj totiž být silnou autoritou.

Častým projevem psů bývá skákání, když se někdo z členů rodiny vrací domů. Co s tím a jak ho tento nešvar odnaučit? Máme pro vás hned několik tipů. Nejlépe je začít, když je pes ještě malé štěně. Šanci máte samozřejmě i u dospělého psa, jen to chce naprostou důslednost a jistou dávku trpělivosti.

Chcete znát vysvětlení k některým návykům a reakcím psů?

Proč psi skáčou na lidi

V podstatě se jedná o jejich přirozený instinkt. Z tohoto důvodu není někdy zcela jednoduché psy tento jev odnaučit. Pokud žijí psi ve smečkách ve volné přírodě, je běžné, že po návratu fenky z lovu jí štěňata skáčou na tlamu. Je to signál, že čekají na potravu. Přestože dnes většinou žijí psi v domácnosti s lidmi, tento zvyk je jim přirozeně vlastní.

To, že na vás pes skáče, má několik důvodů. Zdroj: Shutterstock

Změnou je, že vůdce „smečky“ je člověk, který se k psovi domů vrací. A protože jsou lidé vyššího vzrůstu, zvíře si musí na radostné přivítání povyskočit výše. Může se stát, že vás či návštěvu pes zkusí i olíznout na tváři. Zároveň je vašemu mazlíčkovi jasné, že si touto svou aktivitou získá velmi dobře vaši pozornost. V případě, že mu to tolerujete, či ho ještě pochválíte či pomazlíte, nemá důvod, proč v tom nepokračovat.

Důvodů k odnaučení je několik

Přestože se skákání psů na přivítanou může zdát někomu roztomilé, je v jistých situacích nejen nevhodné, ale může být i nebezpečné. Pokud pes vyskočí na někoho, kdo to nečeká, může často dojít k nebezpečným zraněním při pádu na zem nebo psychický šok. Stejně tak může být toto nepřiměřené psí chování nebezpečné pro malé děti. V lepším případě dojde k ušpinění oblečení či rozbití některých věcí. Jak tedy na tento psí zlozvyk?

Vyzkoušejte metody zkušených kynologů

V každém ohledu začněte co nejdříve s pravidelným výcvikem. Základem je, aby se pes zklidnil a věděl, jak se má chovat. Cestou je i přesměrovat pozornost zvířete na jinou aktivitu.

Pes potřebuje váš jistý povel

Naučte svého psa dokonale reagovat na povel „místo“ nebo „sedni“ a teprve potom se s ním mile přivítejte. Připravte si samozřejmě i odměnu, kterou psovi dejte jen v případě uposlechnutí. Takto by měli postupovat všichni členové domácnosti.

Ignorace neposlušného chování

Když pes začne po příchodu skákat, měli byste ho naprosto přehlížet. Vyjádříte tak, že o něj s tímto projevem nemáte zájem. Psovi bude chybět, že nedostává vyžadovanou pozornost, kterou mu věnujte, ale až se zklidní. Díky tomu si váš mazlíček uvědomí, že vaši přízeň získá, až když se uklidní a bude poslouchat.

Naučte svého psa reagovat na povel „místo“ nebo „sedni“ a teprve potom se s ním mile přivítejte. Zdroj: Profimedia

Nic nepomáhá? Nastavte mu koleno

Ověřenou metodou, která k výcviku pomáhá je, že se během přivítání k psovi sehnete, dáte mu ruku zároveň na čumák a oči a užijete pokyn „sedni“. Pak jej párkrát pohlaďte. Ve chvíli, kdy bude poslušný, dejte mu pamlsek. V případě, že však bude stále skákat využijte při výskoku účinné obrany nastavením kolene přímo proti psovi s pokynem „nesmíš“. Když poslechne, následuje pochvala, v opačném případě se k němu otočte zády a psa si nevšímejte. Pes si začne postupně uvědomovat, že takto si vaši pozornost nezíská. Po chvíli se k němu vraťte a trénujte s ním znovu.

