Pes vystrkuje hlavu z okna auta? Má k tomu svůj vážný důvod

Jak je na tom váš pes s jízdou autem? Některým takové cestování nevadí, jiní kňučí jen při představě, že budou muset do auta nasednout a další jakékoliv přesuny doslova milují. Právě ti poslední často dokonce vystrkují hlavu z okénka. Proč to dělají?

Stejně jako lidé, mají i zvířata svoji povahu a ne všichni psi vnímají stejné situace podobně. Zatímco někteří se auta bojí nebo se jim za jízdy dělá špatně, jsou samozřejmě i tací, kteří si pohyb za okny rychle jedoucího auta doslova užívají. Ti pak mnohdy dokonce vyžadují stažené okénko, ze kterého mohou vystrčit hlavu. Vysvětlit důvody, které je k tomu vedou, ale podle kynologů není tak jednoduché. Nejde totiž jen o “pouhou” biologii, ale svoji roli v tom hraje také založení a individualita každého zvířete.

Rozumíte svému psovi? Video může pomoci:

Smysly, o jakých se nám ani nezdá

Neoddiskutovatelným faktem ale je, že má pes v čumáku šedesátkrát více receptorů, které jsou schopné vnímat okolní pachy, než člověk. V některých případech si můžeme říct, že mu vůbec není co závidět, jindy bychom ale možná rádi využili alespoň část jeho pro nás utajených možností. Každopádně otevřené okénko, kterým do auta proudí každou vteřinou neuvěřitelné množství nejrůznějších a stále se střídajících pachů je pro psa doslova uchvacující. A co teprve ve chvíli, kdy se mohou se svými neuvěřitelnými smysly vyklonit ven a nasávat vzduch přímo!

Zdrogovaní psi?

Podle některých odborníků jde dokonce o tak silný vjem, který bychom mohli přirovnat k drogovému omámení. Odborník na psí chování, profesor Daniels z Austrálie, dokonce předpokládá, že se psi mohou stát na takovém “vjemovém přetlaku” svým způsobem závislí. To jsou ti, kteří po nastartování motoru všemožně dávají najevo potřebu mít otevřené okno. Není to proto, že by se v autě báli, ale naopak – chtějí si užít jízdu se vším všudy. Pes, který má z jízdy obavy nebo mu nedělá jízda autem dobře, se totiž naopak snaží, pokud může, schovávat co nejníže nebo si lehne na sedačku.

Je to prostě zábava, nemyslíte? Zdroj: Pixabay

Psi by nám mohli vyprávět...

Podle stejného odborníka se navíc psi jízdou s hlavou mimo auto dokonce vysloveně baví. Stejně jako si štěňata hrají a vidíme na nich, že mají ze hry radost jako děti, dokáží se bavit také dospělí psi. Jednoduše jim připadá legrační, jak jim vítr fouká do chlupů na hlavě, vlají jim uši a někteří otvírají tlamu, aby mohl rychle proudící vzduch i tam. Je to zkrátka celkem legrace, adrenalinový zážitek. Nezkoušeli jste to někdy taky? Vážně ne – ani jako děti? Možná je na čase, váš pes o tom ví své a jistě by vám mohl dlouze vyprávět, o jak úžasný zážitek přicházíte…

