Proč psi na některé cizí lidi štěkají? Vědí snad něco, co my ne? I to si lidé často myslí o svých štěkajících mazlíčcích. Odborníci ale tvrdí něco trochu jiného.

Štěkání může znamenat všelicos Stává se vám, že váš jinak klidný hafík začne z ničeho nic štěkat nebo vrčet na neznámého člověka? Lidé už od pradávna spojovali tohle podivné chování s různými negativními vlastnostmi takového člověka. Je zajímavé, že majitelé se vesměs přiklání k intuici vlastního psa než bezúhonnosti člověka, který se tváří docela normálně ba i přátelsky. Psí štěkání ze všech možných důvodů vám přeloží v Online psí škole Martin Zounar se psí majitelkou a cvičitelkou Veronikou Kozubkovou. Zdroj: Youtube Proč štěkají psi na neznámé lidi? Psí štěkání je jednoznačně vokální projev, který může mít spoustu důvodů. Štěkání nemusí rozhodně ani znakem toho, že se něco špatného děje, konec konců pes může štěkat i radostí. Pokud máte psa, jistě jste se také setkali s tím, že pes štěkáním nebo dokonce vrčením reagoval na neznámého člověka. Má tohle chování nějaké prosté vysvětlení? Prosté ano, jednoznačné ne. Pes v tomto případě štěká, protože se obává. A obává se z mnoha různých důvodů. Na webu DogsandScience uvádí Dr. Annika Bremhorst hned několik důvodů, proč psi reagují na neznámé lidi právě takto. Co za tím může být? Neznámý člověk se pohybuje nebo páchne podezřele. To může být i spojeno s nějakou špatnou zkušeností z minulosti. Navíc nepravidelný pohyb, jako kulhání a podobně je pro zvíře často podezřelý sám o sobě, aniž by měl pes předchozí negativní zkušenosti. Související články close Zvířata Jak dlouho můžeme nechat psa samotného doma? video close Zvířata Nejoblíbenější psí rasy: S těmito mazlíky vás čekají roky plné radosti a veselí video Neznámý člověk je nevhodně oblečený. Určitě se dokážete představit, že váš čtyřnohý kámoš nemá v lásce lidi z kapucí přes hlavu, čepicí, deštníkem nebo něčím podobným, pokud se takto neoblékáte také. Mnozí psi navíc nemají velmi dobrý zrak, a proto je může zaskočit i známá osoba takto „podezřele“ oblečená. Není to však jen vzhled nebo špatná zasunutá vzpomínka, psi mohou jednoduše chránit své teritorium případně majitele či člena smečky. Někdy jednoduše vyhodnotí, že tento člověk do vašeho okolí nepatří. close info Profimedia zoom_in Štěká pes na vašeho známého bez důvodu? Psům mohou chybět i socializační návyky S tím souvisí i to, že na neznámé lidi a psi štěkají zvířata málo socializovaná. Nedostatečnou socializaci by bylo možné jedním šmahem připsat nedostatečné péči majitele, ale ne vždy je to tak jednoduché. Psi i majitelé mohli v době, kdy byl pes štěnětem trpět různými onemocněními a jinými obstrukcemi. Štěně mělo možná jiného majitele, vyrůstalo spíš jen s matkou bez časté interakce s majiteli, ale hlavně s cizími lidmi. Kynolog Bart de Gols, zakladatel Canine Evolutions o psím štěkotu pohlásil, že „věda o štěkání je fascinující a složitá. Štěkání ovlivňuje řada faktorů, včetně genetiky, prostředí a individuálních zkušeností psa.“ A tím se dá celý problém shrnout. Ne každý neznámý má špatné úmysly. Vždyť psi často štěkají i na sněhuláky v parku. Zdroje: wamiz.co.uk, portal.dogsandscience.com, canineevolutions.com

