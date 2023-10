Porozumět kočkám není vždycky jednoduché. Někdy si dokonce počínají tak zvláštně, že zůstává rozum stát. Jaké bláznivé a zvláštní kousky kočky předvádějí a proč?

Kočky jsou malé šelmy, které jsme si tak trošku zkrotili, ale někdy tomu sami nevěříme. Možná, že jim staří Egypťané rozuměli lépe, když je považovali za posvátné a blízké kočce-bohyni Bastet. Nakonec i my děláme všechno, co kočkám na očích vidíme, i když ne vždy si tím vysloužíme jejich lásku. Jsou svéhlavé a bláznivé i ve vysokém věku, ale hrají si i na elegantní krásky a drápky vyzbrojené bojovnice za svá práva.



Co to znamená, když vás kočka kouše a škrábe? Podívejte se na videopříspěvek z YouTube kanálu TOP Zaujímavosti, který vám myšlení koček trošku přiblíží:

Zdroj: Youtube

Když kočka blázní

Máte-li kočku nebo máte možnost nějakou pozorovat, pak jste si určitě všimli, že kočky zahrabávají exkrementy, vlezou do jakkoli malé krabice, květináče nebo mísy, shazují věci ze stolu i polic a rády usínají nejen v čerstvě vypraném prádle, ale i na počítači. A co teprve, když začnou bláznit a běhat po bytě.

Dobrá nálada

Běhání po domě rychlostí světla až koberečky lítají a všichni jen nechápavě koukají je patrně jen způsobenou dobrou náladou, radostí z pohybu a faktem, že jsou kočky nočními lovci. Z pravidla se můžete těchto závodů, kde je kočka jediným sprinterem na startu i v cíli, dočkat právě pozdě odpoledne a večer.

Za teplem

Kočky milují teplo. Vaše náruč je stejně dobrá, jako teplo puštěného laptopu nebo vyhřátý parapet. Někdy se dokonce spekuluje o tom, jaká je souvislost mezi kočkami a pozdějším odhalením nemocí u člověka.

Čím to je, že kočka lehá právě na tu část těla, která je problematická? Jedním z vysvětlení je, že kočky poznají i horkost, kterou vyvolává zánět v těle, anebo může jít o nadpřirozené kočičí schopnosti. Vyberte sami, která varianta vám vyhovuje.

Nudí se

To, že kočky rády shazují předměty, je bohužel fakt, a i když se budete snažit mít minimalisticky zařízený příbytek, telefon nebo klíče jistě občas necháte na nastřežených místech. Má se za to, že se tím kočky baví a mohou být trochu znuděné. Dáte-li jim hračky a věřte, že nemusí jít jen o kuličku s rolničkou uvnitř, uvidíte, že budou mít mnohem menší zálusk na drobnosti na stole.

Tekoucí voda

Kočky rády pijí z vodovodního kohoutku, ale to i psi, kdyby se tam tak snadno dostali. Zvířata obecně nemají ráda stojatou vodu, ale preferují tekoucí. Proto milují fontánky s přepadem, kde sice zurčí stále stejná voda, ale hýbe se a snad i trochu ochlazuje.

close info Shutterstock zoom_in Kočky umí své tlapky skvěle využívat a někdy rády shazují věci ze stolu.

Schovka v krabici

Co se týče schovávání se v krabicích, mísách na ovoce a dalších podobných místech, kočky patrně tento prostor považují za úžasné nenápadné útočiště, schovávačku a posed, odkud mohou sledovat nerušeně, co se kde šustne.

Nejčastěji však šustí samotná kočka, která leze do igelitového sáčku. Vědci se však domnívají, že kočky milují malé prostory a patrně je uklidňuje, že je doslova svírají ze všech stran. Alespoň to je uvedeno ve studii „If I fits I sits: A citizen science investigation into illusory contour susceptibility in domestic cats (Felis silvestris catus)", kterou najdete v žurnálu Applied Animal Behaviour Science z července 2021.



Zdroje: sciencedirect.com, thesprucepets.com