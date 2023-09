Když má kočka náladu, tak se ráda lísá a mazlí. Za tímhle gestem je ale něco víc, než jen obyčejné oňuchávání.

Kočka je takový mazel na baterky. Když nechce, zaleze si do koutka nebo do krabice a má svoje separé. Jakmile ale dostane chuť na vaši přítomnost, hned je u vás a začne vás všelijak oňuchávat, třít se vám o nohy nebo dokonce na vás skočí a dovolí vám, abyste ji milostivě podrbali nebo pohladili po bříšku. Tenhle nenadálý projev náklonnosti vždycky potěší. Málo majitelů koček ale tuší, co za tímhle projevem lásky vlastně vězí.



Na kanále YouTube můžete sledovat video autora Informama, kde vysvětluje různé druhy kočičího chování:

Jsi jenom můj, jsi jenom moje...

Všimněte si, že kočka při mazlení hodně využívá svou hlavu a ocas. Podle vědců má k tomu pádný důvod. Na kočičí hlavě je totiž spousta pachových žláz. Jedna z nich (submandibulární) je skrytá pod bradou, druhá (temporální) po stranách hlavy, třetí (periorální) na koutcích tlamičky a čtvrtá (kaudální) se nachází u kořene ocasu.

Všechna tahle pachová centra vylučují speciální odér, kterým si kočka značkuje svá místa, ale i lidi. Proto kočičí otírání je vlastně taková nálepka, kterými zvíře dává najevo, že jste jenom JEHO. A ostatní kočičí mazlíčci tak nemají šanci!



close info Profimedia zoom_in Málokdo tuší, že jde o značkování kočičího majetku...

Vytyčování teritoria

Stejně majetnická je kočka i ke svému domovu, který bere jako své území. S přehledem značkuje nejen teritorium, ale i věci v něm. U nižších předmětů využívá své pachové žlázy pod bradou. Vyšší místa zvládne „onálepkovat“ hlavičkou.

K vytyčení území používá tlapky a výměšky z potních žláz. A protože je kočka opravdu velmi majetnické zvíře, často si své značky chodí kontrolovat a nezřídka je i znovu „přeznačkuje“. Proto můžete svou kočku vidět, jak chodí po bytě a neustále se tře nejen o vás, ale i o křeslo, stůl nebo jiné vybavení.



close info Profimedia zoom_in Mazlení s kočkou působí jako přírodní antidepresivum.

