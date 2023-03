Co se stane, když se kočce budete dívat dlouze do očí? Raději to nikdy nedělejte

Baví vás kočičí chování a často si lámete hlavu nad tím, co to tu kočku napadlo? Je za jejím zvláštním chováním divokost nebo snad kapka šílenství? Kdo ví. Porozumět kočkám není jen tak a mnohé kočičí chování vás může překvapit. Víte například, že byste se jim neměli dívat zpříma do očí?

Zdroje: www.spektrumzdravi.cz, kociciradce.cz

Kočky doprovází člověka už 10 tisíc let

Kočky jsou člověku po boku o něco kratší dobu než psi, nicméně jsou to již tisíce let, kdy jsou tyto malé šelmy členkami lidských domácností. Není sice zcela jasné, kdy došlo k domestikaci koček, ale víme jistě, že to bylo již před více než 10 000 lety.

Nejen Egypťané, ale také obyvatelé anitckého Řecka a Říma či Peršané považovali kočky za výjimečné až božské. Zdroj: Olesya Kuznetsova / Shutterstock

Kočky se staly nejen pomocníky k likvidaci hlodavců, ale různé kultury je považovaly za mnohem významnější. Dnes například všichni víme, že ve starém Egyptě byla bohyně Bastet reprezentována kočkou a spojována s radostí, láskou, hudbou i plodností.

Rozumíte kočkám?

Co nás za tisíce let soužití s kočkami naučilo? Například kočky vědí, že když chtějí naši pozornost, měly by mňoukat, protože pachům ani řeči jejich těla moc nerozumíme. Máme pramalou představu o tom, které pachy kočkám vadí, ale ví se, že jde například o citrusové vůně, mátu, česnek, ale také mnohé čistící přípravky, a to i přírodní ocet nebo soda.

Kočkám vadí různé pachy, jako například cibule a česnek nebo vůně citrusových plodů. Zdroj: Profimedia

Kočky milují ty, jež je nenávidí

Říká se také, že kočky milují ty, jež je nenávidí. Patrně i na tom něco bude. Vrtkavým kočkám totiž často imponuje lidská netečnost. Takového člověka pak budou naopak vybízet k tomu, aby si jich všímal. Vlastně začnou flirtovat, dotírat a snažit se získat si takového člověka.

Majitelé koček také jistě vědí, jaký druh mazlení a hlazení má kočka ráda. Odhalené břicho je sice signálem, že se kočka cítí dobře a neohroženě, na druhou stranu vás tím ale nevybízí k pomazlení.

Je to hra, dokud kočka nesekne drápkem. Zdroj: shutterstock

Kočky berou pohled do očí vážně!

Zamilované a spokojené kočky na vás budou mhouřit oči a samozřejmě budou také vrnět, když jim bude opravdu dobře. Do očí zpříma byste ale kočkám hledět neměli. Proč?

Kočky považují přímý pohled do očí za projev dominance. Zdroj: Shutterstock

Když se díváte kočce přímo do očí, může to považovat za výzvu nebo dokonce přímou agresi. V kočičím světě se totiž pohled přímo do očí obvykle používá jako signál dominance nebo výzvy k boji. Zírání do očí kočku irituje, může se cítit ohroženě a začít se bránit. Zatímco někdy to trvá minuty, než se rozhodne odpovědět agresí, jindy jí k rozmyšlení stačí vteřiny.