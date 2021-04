Proč se psi stáčejí do klubíčka, když spí?

Psi spávají stočení do klubíčka velmi často. Možná spíte v podobné poloze i vy. Existují dva důvody, jak takovou polohu ve spánku zdůvodnit. Štěňata mají ráda také spaní v jednom chumlu, i to má své opodstatnění. Chcete-li se dozvědět více, o svých chlupatých mazlíčcích a o jejich spánkových návycích, čtěte dál.

Polohy při spánku

Odborníci zkoumající spánek a jeho vliv na organismus objasnili, jaká poloha je nejvhodnější k uvolnění a kvalitnímu spánku. Některé z nich jsou oblíbené, jiné méně a některé dokonce pro organismus nevhodné. U lidí i u psů patří k jedněm z oblíbených poloh takzvaná poloha do klubíčka.

Psi stočení při spánku do klubíčka Zdroj: Olena Tselykh / Shutterstock.com

Poloha založená na instinktu

Jednou z možností, proč tak spí i naši psi je to, že se nejvíce blíží poloze, kterou zaujímali ještě před narozením v matčině děloze. Poloha je pro ně příjemná a velmi dobře známá. Volí ji instinktivně anebo tehdy, pokud spí na neznámých místech. Proto zvlášť štěňatům musíme dopřát dostatek místa i času na to, aby si u nás doma zvykla a cítila se tam v bezpečí a mohla spát v klidu.

Může vás zajímat Zvířata Nejzdravější a nejodolnější psí plemena. Vítěz je nečistokrevný Zvířata Psí plemena, která se nejvíce hodí pro osamělé ženy

Snaha o udržení tepla

Dalším možným důvodem, proč psi zaujímají ve spánku polohu do klubíčka, je snaha o udržení dostatečného množství tělesného tepla. Je to pozůstatek z dob, kdy psi žili ještě ve volné přírodě a nevázali se na lidská obydlí ani na lidi. V přírodě si zkrátka vyhrabali na vhodném místě něco jako hnízdo a stočili se do něj do klubíčka, aby si šetřili přes noc co nejvíce tepla. Zároveň si tak psi chránili i ve spánku jejich nejzranitelnější orgány.

Pokud se tedy váš pes smotá do klubíčka, je možné, že je mu chladno nebo, že se necítí příliš bezpečně. Chce mít možnost rychle a snadno vstát.

Poloha do klubíčka může znamenat ochranu důležitých orgánů Zdroj: New Africa / Shutterstock.com

Chybějící schopnost termoregulace u novorozených štěňat

Teorie o udržení tepla se zakládá také na pozorování chování štěňat, která jsou jako novorozená poměrně nevyvinutá. V prvních týdnech dokonce postrádají schopnost termoregulace. Normální tělesná teplota dospělého psa je asi 38 °C. Na počátku života však štěňata dokážou vytvořit a udržet vnitřní teplotu jen pouhých 36 °C. Proto jsou zpočátku závislá na vnějším prostředí. To by tedy mělo mít odpovídající teplotu. Často jsou proto jejich pelíšky blízko radiátoru, pod lampou, nebo opatřené vyhřívací poduškou. Až později, s přibývajícími týdny života, jejich vnitřní teplota pozvolna narůstá.

Spaní v klubíčku v sobě mají psi geneticky zakódované od dob, kdy žili ještě ve smečkách Zdroj: Javier Ocampo Bernasconi / Shutterstock.com

Proč štěňata spávají v jednom chumlu

Sourozenci znamenají pro malá štěňata snadno dosažitelný zdroj tepla. Proto malá spící štěňata často končí na jedné hromadě. Než tak usnou, lezou po sobě, tisknou se jeden ke druhému anebo se zavrtávají pod chumel svých sourozenců. Díky tomu pak vstřebávají část jejich tělesného tepla.

I spaní vjednom chumlu však může mít další důvod. A tím je touha po družnosti a pospolitosti. Štěňata jednoduše touží po společnosti dalších živých tvorů, neboť jsou to tvorové smečkoví. Sourozenci jim tak dodávají pocit bezpečí, když už třeba nemají matku nablízku.

Psi se ke spánku rádi ukládají do klubíčka Zdroj: Aleksey Boyko / Shutterstock.com

Potřeba spánku se liší

Zatímco dospělým psům stačí 12 až 14 hodin spánku denně, malá štěňata musí spát až 20 hodin denně. Podobně jako u štěňat je vysoká potřeba spánku také u starších psů. Rychleji se unaví, a tak potřebují na regeneraci sil více času. Také velká a obří plemena psů spí přes den delší dobu než psi ostatních plemen.

Zdroj: www.vetstreet.com, www.petmd.com