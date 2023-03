7 důvodů, proč byste si neměli pořizovat psa

Obecně máme sice představu o tom, co může komplikovat pořízení psa a jaké neblahé dopady to bude mít na náš život, vzali jste v úvahu i tyto? I když snad většina lidí nebere pořízení zvířecího kamaráda na lehkou váhu, pejsci stále končí v útulcích či ještě hůř, přivázaní veku a opuštění. Pořádně si pořízení psa rozmyslete. V úvahu byste měli vzít minimálně těchto sedm důvodů.

Pes je závazek

Každý milovní zvířat vám poví, že psa, ale i jiného domácího mazlíčka byste si rozhodně neměli pořizovat jako doplněk domácnosti, hračku nebo jen něco, co na vás bude čekat po návratu domů. Pes potřebuje společnost a váš čas, kontakt s lidmi i jinými psy, pobyt venku, pohyb a rozptýlení. Potřebuje vlastní život, který s tím vaším splyne. Pes je členem domácnosti, který je náročný podobně jako malé dítě, a to i finančně. Psi se také dožívají poměrně vysokého věku. Je to tedy závazek minimálně na dekádu nebo i déle.

Podívejte, co na toto téma říká majitelka a trenérka Veronika. Co ji překvapilo, kdy si pořídila vlastního psa?

Každý pes něco stojí

Pořízení psa vás může a nemusí přijít na pěkné peníze, ale není to jediná nevratná investice do vašeho čtyřnohého přítele. Psy je nutné očkovat, preventivně odčervovat a jinak se starat o jejich zdraví. Léčba či operace psa mohou být finančně velmi náročné.

Nemáte alergii na psa?

Přítomnost psa a psí chlupy mohou způsobit alergie, a pokud na ně netrpíte, pak rozhodně počítejte s tím, že psí chlupy budou více či méně nedílnou součástí vašeho domova i života.

Každý pes potřebuje výchovu

I když si vyberete určité plemeno, které lze charakterizovat typickými vlastnostmi, inteligencí či poslušností, určitě nezapomínejte, že ani ten nejchytřejší pes se nevycvičí sám. Důležitá je nejen trpělivost a časté opakování naučených povelů a triků, ale také nutnost psa zabavit a nenechávat ho celé dny samotného. Pes, který se nudí bude ničit své okolí. Ne však aby se pomstil, ale jen pro zábavu z dlouhé chvíle.

Ani hodný pes není zcela bezproblémový

I hodný pes může ublížit dítěti. Rychlý, mladý, velký a hravý pes může jednoduše nevhodně strčit do dítěte nebo při hře příliš zhurta zareagovat. Nespoléhejte na to, že váš dobře vycvičený pes nemůže dítěti ublížit. Dohled nad situací je vždy nutný, nehody při hře se stávají lidem a rozhodně i pejskům, aniž by byli agresivní.

Pes vaše problémy nevyřeší

Nesnažte se pořízením psa vyřešit jiný problém. Myslíte, že pes donutí děti starat se o něco jiného než telefon a počítač? Váš první pes potřebuje kamaráda? Babičce se bude hodit společnost?

Ne vždy se takové nápady vyplatí, a to z mnoha důvodů. Lidé i jiná zvířata si prostě nemusejí sednout, jejich nároky a představy o životním rytmu jsou významně jiné až neslučitelné. Před pořízením psa si vždy buďte jistí, že o psa bude postaráno a je skutečně chtěný. Nevhodných dárků už bylo dost!

Máte pro pejska plán B?

I když půjde vše jako po másle a váš hafan bude úžasným členem domácnosti, pamatujte, že ne vždy vás smí doprovázet. Do nemocnic, různých veřejných prostor či na dovolenou často pejsek nemůže nebo je jeho cestování značně komplikované. Máte někoho, kdo se o vašeho chlupáče postará nebo se některých radovánek zřeknete?