Slepice: Málokdo je v zimě krmí správně. Nedělejte chyby, přicházíte o vejce

Dávají nám vejce a na oplátku potřebují dobrou stravu. Slepice sice sezobnou kde co, ale to ještě neznamená, že jim to prospívá. Jak slepice správně v zimě krmit, aby měly všechny živiny a byly připravené na snášení vajec i v tomto období roku? Možná v krmení chybujete i vy.

Na začátek je potřeba zdůraznit, že slepice zkonzumují téměř vše, ovšem to neznamená, že se jedná o správnou stravu. Během roku se potřeby slepiček, co se výživy týká, proměňují a v zimních měsících obzvlášť. Chlad, málo světla a promrzlá půda mají vliv i na snůšku vajec, která se značně omezí. Co slepicím dávat, aby měly vše, co potřebují k pohodovému přezimování?

V zimě nemusíte nutně o vejce přijít, je dobré ale dopřát slepicím odpočinek. Zdroj: shutterstock

Úprava jídelníčku v zimě je nutná

Zima je nejen pro slepice velmi choulostivým obdobím, a proto je potřeba jim věnovat trochu svědomitější péči a zajistit přísun vyvážené potravy, aby dobře prospívaly a byly připraveny nás opět obdarovat vejci.

Co vše ve stravě v zimě slepicím chybí a čím ji doplnit, se podívejte na videu:

V první řadě myslete na to, že slepice budou potřebovat jídla více. Objem potravy proto zvyšte zhruba o polovinu původní porce. Zároveň je potřeba doplnit zdroj sacharidů, díky správnému přísunu této makroživiny slepičky budou nést vejce i v zimě. Výborným zdrojem jsou kukuřice a oves. Volit můžete celá kukuřičná zrna nebo šrot. S množstvím kukuřice to nepřehánějte, rozhodně by neměla tvořit hlavní složku potravy slepiček, ty by totiž mohly pěkně ztučnět, což by jejich zdraví a snůšce neprospělo.

Kukuřice dodá slepičkám potřebné sacharidy, díky nimž budou snášet vejce. Zdroj: shutterstock

Ovesná kaše na přilepšenou

Jak jsme psali výše, kromě kukuřice je vhodný i oves. V zimních měsících slepice ocení, připravíte-li jim teplou ovesnou kaši. Jako zdroj vitaminů a minerálů můžete přihodit i kolečka banánu. Obecně by den slepiček měl začít snídaní ve stejný čas, ideálně krmnou směsí s přídavkem kukuřice. K obědu by zase měla převažovat zelenina a ovoce, čas od času můžete přihodit i vařené těstoviny a moučné červy. Večeři byste měli slepičkám podávat, když už jsou v klidu v kurníku. I tu můžete obohatit kukuřičným zrnem. Pravidelně byste také měli kontrolovat vodu v pítkách, v mrazivých dnech se lehce může stát, že voda v pítku zamrzne a slepice budou bez zdroje.

Dodejte slepicím grit neboli krmný vápenec

Slepice, stejně jako většina ptáků, potravu nekoušou. Pokud mají výběh, v teplých měsících dodávku gritu řešit příliš nemusíte. Tím, že slepičky hrabou a do zobáku naberou i trochu písku a zeminy, pomohou si sami. V zimních měsících je vhodné do potravy přidávat grit, což je krmný vápenec, který funguje jako pomocník při trávení, ale také jako zdroj vápníku.

Slepičkám nedávejte vše, co vám přijde pod ruku. Naopka zvláště v zimních měsících jim potravu pečlivě vybírejte. Zdroj: shutterstock

Slepice nejsou odpadkový koš

Zimní doba a menší frekvence snášení vajec má své opodstatnění. Je to doba, kdy slepičky zase nabírají sílu, aby byly připravené dávat vejce během zbytku roku. Chcete-li snášení vajec podpořit, nainstalujte vždy na pár hodin do kurníku světlo, kterým slepičkám prodloužíte den. Pokud chcete mít nejen slepičky zdravé a prospívající a vejce chutná, věnujte stravě slepic velkou pozornost.

Rozhodně jim nepodsouvejte plesnivé, kořeněné, pálivé, smažené a solené zbytky z kuchyně. Stejně tak by slepice neměly konzumovat pórek, nezralá rajčata, cibuli, lilek, sladkosti a čokoládu.

Na přilepšenou jim však můžete občas dopřát vařenou rýži, vařený brambor, vařenou dýni či červenou řepu.

