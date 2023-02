7 důvodů, proč spát se psem v posteli. Některé jsou kuriózní!

Jsou plnohodnotnými členy rodiny a často si vydobydou své místo nejen v našich srdcích, ale i našich peřinách. Samozřejmě jsou páníčci, kteří striktně odmítají psa v posteli, většinu z nich ale obměkčí smutný pohled čtyřnohého mazlíčka a z odpočinku v posteli se stane rutina. Tušili jste ale, že necháváte-li psa spát s vámi v posteli, přináší to spoustu výhod? Pojďte se spolu snámi na 7 z nich podívat.

Milujete je a oni vám vaši lásku oplácí stonásob. Rozumí vám, vědí, kdy potřebujete utěšit, podpořit, přitulit se. To všechno vaši čtyřnozí mazlíčci zvládají. Vy jim za odměnu podstrojujete pamlsky, mazlíte se s nimi, berete na dlouhé procházky, hrajete si s nimi a nakonec, aby nemuseli spát na tvrdé podlaze, svolíte, aby s vámi spali v posteli. A to je dobře.

Spánek se psím mazlíčkem totiž přináší hned několik benefitů. Jaké? Podívejte se na video:

O psech se říká, že jsou to nejlepší přátelé člověka a je tomu tak. Trávíte spolu spoustu času a dá se říct, že váš čtyřnohý parťák vás zná jako své boty. Dokáže vycítit, když vám není zrovna do zpěvu a bude se vás snažit podpořit, často stačí jen jeho přítomnost.

Pes v posteli proti smutku a depresi

Při ukládání do postele to platí několikanásobně. Pokud totiž spíte s pejskem v posteli, s největší pravděpodobností to na vás bude mít uklidňující účinky, a to i v případě, že na vás padá deprese. Psi často usínají ve vaší bezprostřední blízkosti, jsou to kontaktní zvířata, takže vás doprovodí do říše snů, dovolí vám je u toho hladit a tak odplavit váš smutek a stres.

Psí přítomnost v posteli funguje lépe než ukolébavka. Zdroj: shutterstock

Pocit bezpečí a psí ukolébavka

Zároveň vám pes v posteli může poskytnout i důležitý pocit bezpečí. Přece jen, pokud by se k vám vydal nezvaný host se zlým úmyslem, váš čtyřnohý parťák by jej rázně zarazil. Některé vědecké studie dokonce dokazují, že pokud budete spát se svým psem v posteli, usínání vám půjde jedna dvě. Psí společnost je mnohem efektivnější než kdejaká ukolébavka.

Prohloubíte citové pouto se psem

Zároveň utužíte váš vztah a prohloubíte mezi sebou pouto. Čtyřnohý mazlíček pak bude poslušnější a oddanější, což se bude hodit hlavně při výcviku a učení povelů.

Zahřeje vás

Benefit, který oceníte hlavně v chladných dnech, je přirozené teplo. Chlupáč bezesporu krásně hřeje a pod peřinou lehce teplo udrží, pokud je vám tedy věčně zima, nabízí se jednoduché řešení.

Jestli dovolíte psovi spát s vámi v posteli, dost možná prohloubíte jeho náklonnost a ochotu poslouchat. Zdroj: shutterstock

Kvalitnější spánek

Spánek se psem je ale ještě přínosnější. Jak už jsme zmiňovali, spaní po boku chlupáče pomáhá rychleji usnout a zatočit s psychickými neduhy. Zároveň ale ovlivňuje i kvalitu spánku, čímž ovlivňuje i vaše celkové zdraví, k němuž je právě kvalitní hluboký spánek klíčem.

Zdravější srdce

Spánek se psem též dle některých studií snižuje riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění.

Spát s pejskem v posteli vás donutí častěji měnit lůžkoviny, což je ze zdravotního hlediska rozhodně plus. Zdroj: shutterstock

Čistota půl zdraví

Někdo by mohl namítat, že spaní se čtyřnohými miláčky není hygienické a může mít částečně pravdu. Přece jen vám pejsek do postele na své srsti přenese vše, včetně parazitů a bakterií, co na sebe venku nachytá. Nemusíte to hned brát jako nevýhodu, ale pobídku k tomu, abyste lépe dbali na hygienu svého psa a dopřáli mu pravidelnou očistu, navíc vás to donutí k častější výměně ložního prádla, což je ze zdravotního hlediska velmi žádoucí i v případě, že pes s vámi v posteli nespí.

