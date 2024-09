Vajec není nikdy dost! Co tedy můžete dělat proto, aby jich vaše slepice snášely co nejvíce?

Průměrná slepice snese 250 až 300 vajec ročně. Když to rozpočítáte do dnů, tak je to už skromnější výslužka. Ale pokud máte více slepic, tak už máte větší šanci, že nějaký základ na míchaná vejce nasbíráte. I když podle zkušených chovatelů slepic je tu mnoho úskalí. Jakých?

Autor videa, Agribusiness Digest vám poradí, co dělat se slepicemi, aby snášely víc.

Zdroj: Youtube

Pozor na lenoru!

I když máte houf slepic, jsou určitá roční období, kdy se obecně snáší méně. Jedním z nich jsou právě chladné měsíce. Slepicím nevadí ani tak zima, jako spíš málo světla. Jakmile se dny zkrátí, noci prodlouží, slepičí osazenstvo zvolní tempo a nasadí „odpočinkový režim“. A do toho zrovna snášení vajíček nepatří.

Pořiďte si odolné druhy

Ale nemusíte být celý podzim a zimu o hladu. Když si pořídíte správný druh slepic, snůška bude pořád relativně bohatá. Vsadit můžete například na vyšlechtěné „horské“ slepice, které jsou zvyklé na drsnější podmínky a nějaký mráz, šedá obloha nebo podzimní plískanice je od snášení neodradí. Naopak! Budou ve svém živlu a to je dobře. Stejně tak odolná vůči českým zimám je i slepice Dominant Horal nebo Vlaška koroptví, která si z nějakého ročního období vrásky nedělá...

Rozsviťte v kurníku

Klasické české slepice ale na extrémní podmínky nejsou vybavené a svůj „zimní režim“ si nárokují. I když je tu jedna vychytávka, kterou je můžete trochu ošálit. A tím je světlo a teplo!

Co se týče slunce, můžete ho nahradit umělým světlem – třeba infralampou nebo tepelnými lampami či žárovkami. Světlo v kurníku zapínejte od časného rána, ať mají slepice přirozený budíček. Aby slepice dobře snášely, měly by mít 14 hodin světla denně! Díky tomu vám snesou nějaké to vejce navíc.

close info Profimedia zoom_in Pro snášení vajec je důležité světlo a teplo.

Dejte slepicím vodu

Aby slepice snášely vejce, potřebujou dostatek vody. A to hlavně v tekutém, nikoliv zmrzlém stavu. Snažte se tedy přísun tekutin zajisit a pravidelně kontrolovat. Aby vám vám voda v napáječce nezmrzla, dejte pod napáječku vyhřívanou podložku.

Zahřejte je jídlem

Snášení vajec není žádná „brnkačka“ a slepice na to potřebují dostatek energie. Tu jim zajistíte jídlem. Ale protože zelené trávy na podzim uvadají a v zimě už nejsou žádné, dopřejte jim kvalitní krmivo, které jim dodá dostatek živin. Skvělou volbou je naklíčené krmivo (naklíčená zrna), kupované krmné směsi, vitaminy a minerály. Ale nezapomeňte ani na škvarky! Tuto specialitku nemilují jen lidé, ale pro drůbež znamená pamlsek a zároveň velký zdroj energie.

Metoda win-win

Pamatujete: když se budou mít vaše slepice dobře, budete se mít dobře i vy! Takže šup a dejte jim co potřebují… Pak vaše „vaječná odysea“ bude mít šťastný konec.

Zdroje: www.slepicevnouzi.cz, https://chalupari-zahradkari.cz