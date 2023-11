Každý, kdo má doma čtyřnohého miláčka asi ví, že válení v exkrementech je někdy jejich nejoblíbenější činnost na světě. Má to ale důvod, který byste možná nečekali. Jaký?

Pes je přítel člověka. Tímto rčením se řídí mnozí majitelé mazlíčků, a právě psi jsou nejoblíbenějšími zvířaty v domácnostech. Není se ani čemu divit. Jsou hraví, přítulní a mají neuvěřitelné spojení s lidmi. Pokud se o ně dobře staráte, budou vás ochraňovat a budou z nich doslova vaši přátelé. Co ale máte dělat, když se váš nejlepší čtyřnohý kamarád začne válet v exkrementech? Budete překvapeni, ale nedělají to jen z nudy.

Které věci byste neměli dělat svým psům? V tomto Youtube videu z kanálu Se psy podle Veroniky se můžete podívat:

Zdroj: Youtube

Maskování svého pachu

Psi se někdy válejí v exkrementech, aby zamaskovali vlastní pach. Dělají to hlavně vlci, když se snaží zmást svou kořist, aby od nich neutekla. Vlčí pach je nápadný, a proto využívají všech možných prostředků k tomu, aby jej zamaskovali a tím nevyplašili jejich budoucí večeři.

close info Profimedia zoom_in Vlci tuto taktiku používali, aby zakryli svůj vlastní pach, a aby nevyplašili svou kořist.

Označení území

Psi mají tendence si značkovat svá teritoria. To většinou dělají pomocí moči. Ale když se válejí v lejnech, znamená to, že se snaží zbavit pachu jiného zvířete a snaží se zničit jeho dominanci nad daným teritoriem.

close info Profimedia zoom_in Psi se možná chtějí zbavit pachu jiného psa, a tak do něj vměšují svůj vlastní.

Čich, základ psího života

Psi vynikají skoro ve všech smyslových vjemech kromě chuti. Ale nejvyvinutější mají jednoznačně čich. Proto se psi tolik používají u policie, když potřebují pachovou stopu. Psí čenich je zkrátka jejich nezaměnitelnou součástí. Dokáží jím rozlišit mnoho vrstev pachu, zatímco člověk dokáže cítit jen jeden, ten nejintenzivnější. Když psi ještě žili ve smečkách, snažili se přenést co nejvíce pachových stop do smečky, aby ostatní psi obdrželi pachovou zprávu, a tím i následně našli místo, kde sehnat potravu. Zůstalo jim to v genech dodnes.

close info Profimedia zoom_in Psí čenich je schopen rozeznat několik pachových úrovní.

Někdy se opravdu jen nudí

Toto chování je obvyklé nejvíce u štěňat. Jejich nedostatečná stimulace a potřeba si hrát je natolik velká, že si hrají se vším, co je v dosahu. Pokud jsou doma, koušou vám nábytek, polštáře nebo oblíbené plyšové hračky vašich ratolestí. A pokud jsou venku, někdy jim zkrátka nestačí jen běhat. Pokud tedy nechcete svého čtyřnohého miláčka po procházkách ustavičně umývat, věnujte mu dostatek pozornosti a zaměstnejte jej něčím, co vám nezdemoluje nábytek, a co nebude tolik smrdět.

Zdroje: www.thesprucepets.com, www.royalcanin.com