Psi a kočky mají často kožichy, které jim závidí i jejich majitelé. Když ale začnou línat, majitelé se s kartáčem v ruce nestačí otáčet. Je ale tento úžasný přírodní materiál na vyhození nebo se dá i se zvířecími chlupy něco dělat?

Co s chlupy psů a koček?

Už vás někdy napadlo, že se zvířecími chlupy by se určitě dalo něco udělat? Možná si také děláte legraci z domácích mazlíčků nebo dokonce členů domácnosti a žertem jim navrhujete, že z jejich kudrnatých vlasů upletete svetr na zimu? Není to tak hloupé, jak by se mohlo zdát.

Také autor tohoto příspěvku z YouTube kanálu The Handsome Gardener vám poví, co můžete udělat s kočičími chlupy či dokonce lidskými vlasy.

Chlupy vašich mazlíčků mohou být i užitečné

Ano, je to tak. Ač se chlupy a vlasy rozkládají pomalu a v ideálních podmínkách 1 až 2 roky, běžně je na kompost nedáváme, ale není důvod, proč bychom nemohli. Především u nás, kde necháváme kompost zrát obvykle 3 až 4 roky, by nemělo kompostování těchto zbytků dělat rozkladným procesům žádný problém. Pokud chcete používat kompost už po roce, pak se vlasy a chlupy spíš nehodí.

Kočičí i jiná srst může pomoci odehnat od vašeho domova škodnou. Chlupy se používají proti kunám, ale také myším. Vyčesanou srst rozmístěte na půdě nebo v garáži, kde se často potýkáte s kunami či myšmi, které se v zimě stahují do tepla.

Co jiného můžete udělat se srstí? Pokud netrpíte alergiemi, určitě je možné použít zvířecí srst jako náplň do polštářků, hraček nebo drobných výrobků. V případě, že srst dobře odmastíte mýdlem, docílíte zplstnatění. Právě taková plsť může být také zajímavým materiálem, který je všelijak použitelný.

Nemáte šikovné prstíky a nehodláte schraňovat chuchvalce chlupů, abyste z nich něco vyráběli? I po hrstech můžete takovou srst použít a vlastně ji vrátit zpět do přírody. Srst totiž slouží například ptákům, kteří z ní vylepšují svá obydlí. V předjaří pak můžete vedle krmítka se zobem nabídnout ptákům také chuchvalce srsti v řídké síťce, aby ji mohli snadno vytahovat.

Svetry ze srsti koček a psů

Máte-li doma krásného chlupáče, možná vás už napadlo, že je těch vyčesaných chlupů z kočky nebo psa vlastně škoda. Je to materiál docela příjemný, často také velmi jemný a hřejivý. Tento nápad není divný a nejste ani první, kdo na něco takového pomýšlí.

Už před 5000 lety měly původní americké národy vyšlechtěné speciální psí plemeno. Česky název vymřelé rasy přepisujeme jako Indiánský vlnatý pes, nicméně Američané označují plemeno jako Sališský či Comox nebo také Clallam pes. Bílá srst tohoto poměrně malého, ale dlouhosrstého zvířete, se stala důležitým materiálem pro národ Sališů, kteří byli právě vyhlášení tkaním a pletením z příze vyrobené ze psí srsti. Nicméně, s příchodem Evropanů se do Ameriky dostala i další zvířata a to byl konec vlnodárného psíka.

Psí vlnu však znají také Indové z kmene Naga a seznámili se s ní i naši předci. Znovu se totiž objevila během války, kdy byla veřejnost vyzývána ke sběru chlupů pro účely výroby vojenských oděvů. Dokonce i v Rakousku-Uhersku, pod které spadaly i země České, byla veřejnost nabádána ke sběru srsti, například ve Vídni v roce 1918. A s kočkami to bylo podobné. Spřádání kočičí srsti bylo známé v Evropě ve středověku, později i v některých částech Sibiře.

Po vzoru Sališů můžete i vy použít srst stejným způsobem. Vyčesané zvířecí chlupy, a to jak kočičí, tak i psí, je možné náročnou technikou upříst. Protože nejde o běžnou znalost a činnost, můžete tím pověřit firmu, která se právě na takovou práci specializuje, případně zde můžete srst odevzdávat. Výjimečně tyto firmy, respektive spíš zapálení soukromníci, srst také vykupují.

