Silvestrovské slavnosti mohou být pro lidi zábavné, ale většina psů při nich neskutečně trpí. Pokud chcete, aby váš čtyřnohý miláček přečkal rachejtle a ohňostroje ve zdraví, dodržujte tyto zásady.

Silvestr je den zábavy, oslav, alkoholu a přátel. Zatímco lidé se neskutečně baví, ve zvířecím světě nastává chaos. Petardy a ohňostroje jsou sice pro oči krásná podívaní, ale pro smysly zvířat jsou velice nebezpečné. Možná jste si všimli, ať už doma máte psa, či nikoliv, že bouchání rachejtlí také provází psí štěkání nebo kňučení. Pokud tedy chcete svému mazlíčkovi trochu ulehčit, držte se těchto zásad.

Video, jak ulehčit psům Silvestra, najdete na Youtube kanále Psí trenér Kristýna Šedá:

Zdroj: Youtube

Psi a jejich smysly

Pes je nejlepší přítel člověka. Během celého roku se toto pravidlo potvrzuje, jen na Nový rok to trochu skřípe. Je to proto, že psi mají mnohem vyvinutější smysly, než mají jejich páníčci. Petardy zanechávají dost výraznou pachovou stopu, která se vašemu čtyřnohému miláčkovi vůbec nemusí líbit, a pokud je starší, mohl by být velmi zmatený. Nejhorší to ale mají pejsci se sluchem. Silvestr a rány ohňostrojů jsou hlasité i pro člověka. Pro psi to ale znamená neuvěřitelnou vlnu stresu a zvuky k nim doléhají několikanásobně více. Proto je pro ně půlnoc absolutním peklem na zemi.

close info Profimedia zoom_in Zkuste svým mazlíčkům od ohlušujících petard ulehčit co nejvíce, co to půjde.

Jak psům ulehčit

Ať už žijete kdekoliv, ohňostroje provázejí Silvestr v podstatě všude. Pro vašeho mazlíčka je v tento den zásadní, aby byl co nejvíce ušetřen zvuků, které jej děsí. Pravidlem číslo jedna je, aby pejsek nezůstal doma sám. Proto až budou rachejtle a děla v plném proudu, najděte si chvilku, kdy se odtrhnete od té podívané a věnujte pozornost svému mazlíčkovi. Můžete si s ním hrát, nebo ho jen drbat a být u něj, ale je důležité, aby během toho rozruchu přišel na jiné myšlenky. Další zásadou je, snažit se co nejvíce eliminovat množství hluku. Dejte psa do místnosti, kde jsou petardy nejméně slyšet a dejte mu do uší třeba kousek vaty. Zároveň také pomáhá dát pejska do tmavé místnosti a alespoň chvilku mu dělat společnost. Velice důležité je také dostatečně vyvenčit psa předtím, než celá událost začne. Díky těmto radám by váš mazlíček mohl v dostatečném klidu přežít Silvestrovskou noc.

Zdroje: www.peliskydog.cz, www.petexpert.cz